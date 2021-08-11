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Vitor Pereira, Bursaspor'un eski golcüsünü istiyor

Süper Lig'in başlamasına günler kala Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli takımda golcü arayışları sürerken, listeye Bursasporlu eski oyuncu Cedri Bakambu dahil oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vitor Pereira, Bursasporun eski golcüsünü istiyor
Teknik direktör Vitor Pereira

Fenerbahçe, Alexander Sörloth konusunda ısrarını sürdürürken, Norveçli golcünün transferinde olumsuz bir durum yaşanma ihtimaline karşı alternatiflerini de belirledi. Forvet mevkiine transfer yapmak isteyen sarı-lacivertliler, bir dönem Bursaspor forması giyen Kongolu golcü Cedric Bakambu’yu listesine aldı.

Avrupa'ya dönmek istiyor

Teknik direktör Vitor Pereira, forvet transferi için Çin’de BJ Guan forması giyen 30 yaşındaki golcünün ismini yönetime sundu. Yönetim de teknik heyetin raporu doğrultusunda BJ Guan kulübüyle temasa geçti. Çin’den ayrılmak ve yeniden Avrupa’ya dönmek isteyen Bakambu’nun da Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığı ve Fenerbahçe’nin teklifine olumlu yaklaştığı gelen haberler arasında.

  • 11 maçta, 5 gol ve 1 asistle oynadı
  • Bakambu’nun kulübüyle sözleşmesi 2021’in Aralık ayında sona eriyor. Sarı-lacivertliler tecrübeli golcüyü uygun bir bedelle kadroya katmayı planlıyor. Geçtiğimiz sezon takımıyla Çin liginde 11 maça çıkan Bakambu, 5 gol atarken, 1 de asist yaptı.

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