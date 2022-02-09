Fenerbahçelileri üzecek iddia

Fenerbahçe'nin gelecek sezon için takımın başına getirmek istediği isimlerden biri olan Joachim Löw'ün,12 aydır İspanyolca çalıştığı ve sezon sonunda Real Madrid'e gideceği iddia edildi.
- El Nacional sitesinde yer alan habere göre, Alman çalıştırıcı Joachim Löw'ün 12 aydır İspanyolca çalıştığı ve gelecek sezon Real Madrid'in başına geçeceği iddia edildi.
- Haberde ayrıca Madrid ekibinin Başkanı Perez'in takımın başındaki Ancelotti ile yollarını ayırmak istediği, sebebinin ise takımın oynadığı futboldan hayal kırıklığı duyduğu iddia edildi.