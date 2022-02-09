Spor Fenerbahçelileri üzecek iddia
TRANSFER

Fenerbahçelileri üzecek iddia

Fenerbahçe'nin gelecek sezon takımın başına getirmek istediği tecrübeli teknik direktör Joachim Löw için transfer iddiası geldi. Sarı-lacivertlilerin Vitor Periera ile yolların ayrılmasından sonra sıkça gündeme gelen Alman çalıştırıcının seneye rotası İspanya.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçelileri üzecek iddia
Joachim Löw

Fenerbahçe'nin gelecek sezon için takımın başına getirmek istediği isimlerden biri olan Joachim Löw'ün,12 aydır İspanyolca çalıştığı ve sezon sonunda Real Madrid'e gideceği iddia edildi.

  • El Nacional sitesinde yer alan habere göre, Alman çalıştırıcı Joachim Löw'ün 12 aydır İspanyolca çalıştığı ve gelecek sezon Real Madrid'in başına geçeceği iddia edildi.

  • Haberde ayrıca Madrid ekibinin Başkanı Perez'in takımın başındaki Ancelotti ile yollarını ayırmak istediği, sebebinin ise takımın oynadığı futboldan hayal kırıklığı duyduğu iddia edildi.

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