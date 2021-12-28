Fenerbahçe'nin istediği Ferreira kimdir?

Fenerbahçe Süper Lig'in ilk 19 haftasını 32 puanla 4. sırada tamamladı. Şampiyonluk yarışının içinde olmak isteyen sarı-lacivertli ekip transferde sıcak günler yaşıyor. Avrupa Ligi gruplarını 3. sırada tamamlayarak yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek olan kanaryada hedef Brezilyalı geç forvet Ferreira. Teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdıktan sonra çıktığı iki maçta 4 puan toplayan ve lider Trabzonspor ile puan farkını 14. indiren Fenerbahçe sezonun ikinci yarısına iddialı bir giriş yapmak istiyor.

İlk devre hayal kırıklığı ile geçti

Fenerbahçe sezon başından bu yana Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde forvetlerinden yeterli katkıyı alamadı. Hem ligde şampiyonluk yarışının gerisinde kaldı hem de Avrupa Ligi gruplarını 3. sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yaşadı. Sezon başında büyük umutlarla takımın başına ikinci kez getirilen teknik direktör Vitor Pereira ile inişli çıkışlı performans sergilenmesinin ve son haftalarda alınan mağlubiyetlerle zirve mücadelesinin gerisinde kalmasının ardından yolları ayıran sarı-lacivertliler, hem yeni bir teknik direktör hem de oyuncu takviyeleriyle sezonun ikinci yarışında tekrar zirveyi zorlamanın hesaplarını yapıyor.

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Ferreira kimdir, kaç yaşında ve nereli?

31 Aralık 1997 Brezilya'da dünyaya gelen Ferreira profesyonel futbol kariyerine ülkesinin takımlarından Gremio B'de başladı. 23 yaşındaki futbolcu sırasıyla Gremio B, Taledo EC, Cianorte, Gremio U20, Aimore takmlarında forma giydi. 1 Ocak 2020 tarihinde Gremio B'den Gremio takımına transfer olan genç futbolcu kariyerinin büyük çoğunluğunu kiralık olarak geçirdi.

Gremio formasıyla 54 maça çıkan Ferreira 14 gol ve 14 asistlik bir performans sergiledi.

İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki Ferreira'nın bu sezon attığı goller

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