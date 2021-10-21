FIFA'da iki sıra yükseldik

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Bakan Çavuşoğlu'ndan 'swap' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Güney Kore'nin ikili ticareti sürdürülebilir hale getirmek için birlikte çalışmaları gerektiğini belirterek "Bu amaçla merkez bankalarımız arasındaki swap anlaşması temelinde ticari ilişkilerimizde ulusal para birimlerimizi kullanabiliriz." ifadelerini kullandı.