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FIFA'da iki sıra yükseldik

A Milli Futbol Takımımız, FIFA dünya sıralamasında iki basamak yükselerek 39. sırada yer aldı.

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Haber Merkezi AA
FIFAda iki sıra yükseldik
Millilerin Letonya maçı 11'i

FIFA'nın internet sitesinden güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı. Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ekim ayında aldığı 1-1 Norveç beraberliği ve 2-1 Letonya galibiyeti sonrası 2 basamak yükselerek, 1460 puanla 39. sırada yer aldı.

Belçika, klasmanın zirvesinde kalmayı sürdürdü. 2021 Kupa Amerika finalisti Brezilya ikinci sıradaki yerini korurken, İngiltere, üçüncü sıradan beşinci sıraya düştü.

UEFA Uluslar Ligi finalinde Fransa, İspanya'yı 2-1 yenerek, şampiyon olması sonrasında dördüncü sıradan üçüncü sıraya yükseldi.

EURO 2020 şampiyonu İtalya dördüncü, 2021 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin de altıncı sırada yer aldı.

En büyük çıkışı, 10 basamak yükselen Endonezya ve Yeni Zelanda kaydetti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 25 Kasım'da açıklanacak.

FIFA dünya sıralamasında ilk 10 sıra ve puanları şöyle:

  • 1 - Belçika: 1832
  • 2 - Brezilya: 1820
  • 3 - Fransa 1779
  • 4 - İtalya: 1750.52
  • 5 - İngiltere: 1750.16
  • 6- Arjantin: 1738
  • 7 - İspanya: 1687
  • 8 - Portekiz: 1681
  • 9 - Meksika: 1672
  • 10 - Danimarka: 1668

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