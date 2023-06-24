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Spor

Filenin Efeleri finalde

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Fianl'in yarı finalinde Çekya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.

21:03 . 24/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Türkiye-Çekya

Türkiye-Çekya

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Fianl'in yarı finalinde Çekya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.


Milli takım, yarın TSİ 21.00'de oynanacak finalde, Hırvatistan-Ukrayna karşılaşmasının galibiyle şampiyonluk maçına karşılaşacak.


Ayrıca "Filenin Efeleri", finale yükseldiği için 27-30 Temmuz tarihlerinde Katar'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'na katılmaya hak kazandı.


FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan ülke, 2024 FIVB Milletler Ligi (VNL) biletini alacak.



#Türkiye
#Çekya
#VOLEYBOL
1 saat önce
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