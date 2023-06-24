Filenin Efeleri finalde

Türkiye-Çekya
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Fianl'in yarı finalinde Çekya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.
Milli takım, yarın TSİ 21.00'de oynanacak finalde, Hırvatistan-Ukrayna karşılaşmasının galibiyle şampiyonluk maçına karşılaşacak.
Ayrıca "Filenin Efeleri", finale yükseldiği için 27-30 Temmuz tarihlerinde Katar'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'na katılmaya hak kazandı.
FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan ülke, 2024 FIVB Milletler Ligi (VNL) biletini alacak.