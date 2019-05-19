TBL

Finalde kaybettik

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Anadolu Efes ile Rusya ekibi CSKA Moskova, İspanya’da şampiyonluk için parkeye çıktı. 18 yıl aradan sonra dörtlü finale kalan temsilcimiz mücadeleyi 83-91 kaybederek Avrupa ikincisi oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Anadolu Efes.

Anadolu Efes.

THY Euroleague'de sezona damga vuran temsilcimiz Anadolu Efes, Final Four finalinde CSKA Moskova'ya 83-91 yenildi ve tarihinde ilk kez THY Eurolague şampiyonu olma şansını kaçırarak sezonu Avrupa ikinciliğiyle tamamladı.

Karşılaşmaya iyi başlayan taraf Rus ekibi CSKA Moskova olurken ilk çeyreği de 29-20 önde tamamladı. İkinci çeyrekte oyun üstünlüğünü eline alan temsilcimiz Anadolu Efes farkı 2 sayıya düşürerek devre arasına 42-44 geride girdi. 3. çeyrekte öne de geçmeyi başaran Anadolu Efes çeyreğin sonunda üstünlüğünü koruyamadı ve 62-68'le son çeyreğe girildi. Karşılıklı basketlerle geçilen son çeyreğin ilk bölümünde temsilcimiz farkın artmasına izin vermezken, çeyreğin sonunda oyunda üstünlüğü eline alan CSKA Moskova farkı korudu ve maçı 83-91 kazanarak THY Euroleague'de şampiyon oldu.


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