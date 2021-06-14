Spor Fırtınada Espino sesleri
TRANSFER

Fırtına'da Espino sesleri

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, İspanya La Liga takımlarından Cadiz’de forma giyen Uruguaylı sol bek ile ilgileniyor. Bordo-mavililerin menajerler aracılığıyla Espinno’ya kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fırtınada Espino sesleri
Oyuncunun Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 2,5 milyon euro.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, sol bek için aradığı ismi İspanya’da buldu. Bordo-mavililerin La Liga ekibi Cadiz’de forma giyen Alfonso Espino ile ilgilendiği öğrenildi.

Uruguaylı oyuncunun menajerliğini yapan Nacho Oviedo’nun iddiasına göre; Trabzonspor, “Paşa” lakaplı Espino’ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Ancak yerel Diario De Cadiz gazetesinin haberine göre ise 29 yaşındaki Uruguaylı sol bekin formasını giydiği Cadiz’de yöneticilerin kendilerine bu yönde gelen bir teklifin olmadığını belirttiğini yazdı.

Haberde 30 Haziran 2023’e kadar sözleşmesi devam eden Espino’nun sözleşmesinde 2.5 milyon euroluk bir fesih maddesi olduğu hatırlatılırken, bu nedenle bir yıl içinde sadece bir yıllık bir kiralama teklifini kabul etmenin uygun olmayacağı iddia edildi.

  • Uruguaylı sol bek geçen sezon Cadiz forması ile 32 lig maçında yer alırken, 4 asist yaptı.

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