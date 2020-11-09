Formula 1 araçları Avrasya Tüneli'nde

Formula 1’in 9 yıl aradan sonra yeniden takvimine eklediği İstanbul Park, 13-14-15 Kasım tarihlerinde yarışlara ev sahipliği yapacak. F1 Türkiye Grand Prix'i öncesinde İstanbul'da 3 gün sürecek bir tanıtım filmi organize edilmişti. Çekimlerin ilk günü Avrasya Tüneli'nde yapıldı.

Avrasya Tüneli kullanıldı

Formula 1 öncesinde Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı himayesinde tanıtım filmi çekildi. Formula araçları bir ilki gerçekleştirerek Avrasya Tüneli'nden Anadolu Yakası'na geçti. Çekimlere yarın ve çarşamba günü devam edilecek.

Bazı yollar trafiğe kapatılacak

10 Kasım Salı günü, 08.30 - 11.45 saatleri arasında Avrasya Tünel Son Çıkış Çatladıkapı’ya gelmeden U dönüşü kapatılacak. Yine Sahilyolu Sirkeci istikameti, Aksakal Sokak'tan Çatladıkapı istikameti, Gülhane içerisinden Sahil Kennedy Caddesi istikameti, Sirkeci Meydan’dan Sahil Kennedy Caddesi Sarayburnu istikameti kapalı olacak.

Bu güzergahta trafik akışı, Sahil Güney Kennedy Caddesi Çatladıkapı U dönüşlerinden Sahil kuzeye, Aksakal Sokak'tan akım Küçük Ayasofya Caddesi’ne, Gülhane içinden ve askeri gazinodan çıkan araçlar Gülhane içine, Sirkeci Meydan’dan akım Ankara Caddesi’ne yönlendirilecek.

Galata Köprüsü kapatılacak

Yine Salı günü, 08.30 - 11.45 saatleri arasında Galata Köprüsü ve bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.

Bu güzergah üzerindeki trafik, Ankara Caddesi Ve Hamidiye Caddesi kesişiminde Valilik istikametine, Cemil Birsel Caddesi’nden gelen akım Ragıp Gümüşpala Caddesi, Unkapanı, Atatürk Köprüsü, Atatürk Bulvarı, Balat Sahil Yolu’na, Ragıp Gümüşpala Caddesi - Unkapanı istikametinden Unkapanı istikametine yönlendirilecek.

Çarşamba günü trafiğe kapatılacak yerler

11 Kasım Çarşamba günü 13.45 - 16.00 saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yolları her iki yönde trafiğe kapatılacak. Bu güzergah üzerindeki trafik akışı ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ne yönlendirilecek.

Formula 1 Türkiye'ye geri döndü: Yarışın tarihi de açıklandı Formula 1 yarışları 9 yıllık aranın ardından Türkiye'ye geri döndü. F1'in sosyal medya hesabından takvime İstanbul Grand Prix'nin eklediği resmen duyuruldu.İstanbul Park pistinde düzenlenecek yarışın, 13-14-15 Kasım tarihlerinde koşulacağı bildirildi.Türkiye, Formula 1 takviminde 2005 ve 2011 yılları arasında toplam 7 yarışa ev sahipliği yapmıştı.🚥 #Formula 1'de Türkiye #GrandPrix'i 9 yıl aradan sonra geri dönüyor.📌Pilotlar ne diyor?📌Vettel - Webber kazası📌Yarış dışı kalan Vettel'in patinaj çekerek padoğa gidişi📌Nefes kesen 8. viraj— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 18, 2020 İstanbul Park'ın özellikleriFormula 1 yarışlarına 2005-2011 yılları arasında ev sahipliği yapmış olan İstanbul Park pisti, toplam 2 milyon 215 bin m2'lik bir alanı kaplıyor. Toplam uzunluğu 5 bin 378 m olan pistte 6 sağa, 8’i de sola olmak üzere toplam 14 viraj yer alıyor. Saat yönünün tersine koşulacak biçimde tasarlanan pist, 124 bin lastik bariyerle çevreleniyor.Video: İşte Formula 1'e damga vuran Türk çekicinin videosu



