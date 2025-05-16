Formula 1 heyecanı İtalya'da devam edecek

Formula 1’de sezonun 7. yarışı İtalya’da gerçekleştirilecek. Emilia Romagna Grand Prix’si, 4 bin 909 metre uzunluğundaki Enzo ve Dino Ferrari Pisti’nde 63 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 18 Mayıs Pazar günü TSİ 16.00’da düzenlenecek. Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Hollandalı pilot Max Verstappen kazandı. Bu pistteki en hızlı turunu ise 2020 yılında 1:15.484 derecesiyle Büyük Britanyalı sürücü Lewis Hamilton gerçekleştirdi.