Formula 1 Türkiye GP iptal edildi

Formula 1'in yayıncı kuruluşu S Sport, 11-13 Haziran tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan Türkiye yarışının iptal edildiğini açıkladı.
Organizasyondan iptal kararıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Türkiye GP'nin iptal edilmesiyle yarış takviminin 23'ten 22'ye ineceği belirtildi.
11-13 Haziran tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan #F1 #TurkishGP iptal edildi. #Formula1 pic.twitter.com/nVwsbYxGVi
11-13 Haziran tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan #F1 #TurkishGP iptal edildi. #Formula1 pic.twitter.com/nVwsbYxGVi— S Sport (@ssporttr) May 11, 2021