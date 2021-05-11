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Spor Formula 1 Türkiye GP iptal edildi
F1

Formula 1 Türkiye GP iptal edildi

11-13 Haziranda düzenlenmesi planlanan Formula 1 Türkiye Grand Prix'inin iptal edildiği bildirildi. Konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmazken, iptal kararını yayıncı kuruluş duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Formula 1 Türkiye GP iptal edildi
İstanbul Park'ta yağmurlu havada yapılan yarış büyük heyecana sahne olmuştu.

Formula 1'in yayıncı kuruluşu S Sport, 11-13 Haziran tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan Türkiye yarışının iptal edildiğini açıkladı.

Organizasyondan iptal kararıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Türkiye GP'nin iptal edilmesiyle yarış takviminin 23'ten 22'ye ineceği belirtildi.

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Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si heyecanı: İlk fragman sosyal medya hesabından paylaşıldı
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Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si heyecanı: İlk fragman sosyal medya hesabından paylaşıldı
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. etabı DHL Türkiye Grand Prix'sinde heyecan yarın başlayacak. Formula 1'in resmi sosyal medya hesabından, İstanbul'da gerçekleştirilen tanıtım filmine ilişkin paylaşım yapıldı. Formula yarış araçlarının köprü üzerinde sergiledikleri pit stop şovu ve tarihi mekanlarda gerçekleştirilen çekimler renkli görüntülere sahne oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Formula1 heyecanı İstanbul'dan dünyaya yayılıyor. Bu hafta sonu F1 severlerin gözü İntercity İstanbul Park'ta olacak' ifadelerini kullandı.
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