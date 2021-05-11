Formula 1 Türkiye GP iptal edildi

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Bakan Karaismailoğlu: İkizdere'deki taş ocağıyla ilgili yapılan algların tamamı yalan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'nin İyidere ilçesinde inşası devam eden İyidere Lojistik Limanı'nda incelemelerde bulundu. İkizdere ilçesindeki taş ocağının 70 değil 2 yıl süreceğini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Ocaktan sadece ve sadece liman için taş çıkarılacaktır. Taş ocağı çalışmalarında 3 şiddetinde deprem etkisi oluşacağı kesinlikle yalan ve yanlıştır. Hazine'ye ait ocak çalışma sahasında tarla yoktur, kesinlikle tarlalara dokunulmayacaktır" dedi. Bazı vatandaşlar "Bize başka türlü anlattılar" diyerek Bakan Karaismailoğlu'na destek verdi.