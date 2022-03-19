Spor Formula 1de 2022 sezonunun ilk pole pozisyonu Leclercin oldu
F1

Formula 1'de 2022 sezonunun ilk pole pozisyonu Leclerc'in oldu

Formula 1'de 2022 sezonu, Bahreyn Grand Prix'si ile başladı. Sezonun ilk pole pozisyonu, Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc'in oldu.

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Haber Merkezi DHA
Formula 1de 2022 sezonunun ilk pole pozisyonu Leclercin oldu
Formula 1

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2022 sezonunun ilk ayağı Bahreyn Grand Prix'sinde sıralama turları koşuldu.

Ferrari ve Red Bull'un kıyasıya rekabetine sahne olan sıralama turlarında pole pozisyonunu 1:30.558'lik derecesiyle Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc elde etti. Red Bull'un Hollandalı pilotu, son şampiyon Max Verstappen 1:30.681'lik derecesiyle ikinci sırada yer alırken, 3'üncü sıranın sahibi ise 1:30.687'lik derecesiyle Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz oldu. Red Bull'un bir diğer pilotu Meksikalı Sergio Perez ise kendisine 4'üncü sırada yer buldu.

Formula 1 Gulf Air Bahreyn Grand Prix'sinde yarış, yarın TSİ 18.00'de koşulacak.


Sıralama turları sonrasında pilotların sıralaması şu şekilde:
  • 1- Charles Leclerc (Ferrari)
  • 2- Max Verstappen (Red Bull)
  • 3- Carlos Sainz (Ferrari)
  • 4- Sergio Perez (Red Bull)
  • 5- Lewis Hamilton (Mercedes)
  • 6- Valtteri Bottas (Alfa Romeo)
  • 7- Kevin Magnussen (Haas)
  • 8- Fernando Alonso (Alpine)
  • 9- George Russell (Mercedes)
  • 10- Pierre Gasly (AlphaTauri)
  • 11- Esteban Ocon (Alpine)
  • 12- Mick Schumacher (Haas)
  • 13- Lando Norris (McLaren)
  • 14- Alexander Albon (Williams)
  • 15- Guanyu Zhou (Alfa Romeo)
  • 16- Yuki Tsunoda (AlphaTauri)
  • 17- Nico Hulkenberg (Aston Martin)
  • 18- Daniel Ricciardo (McLaren)
  • 19- Lance Stroll (Aston Martin)
  • 20- Nicholas Latifi (Williams)
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