Formula 1'de 2022 sezonunun ilk pole pozisyonu Leclerc'in oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2022 sezonunun ilk ayağı Bahreyn Grand Prix'sinde sıralama turları koşuldu.
Ferrari ve Red Bull'un kıyasıya rekabetine sahne olan sıralama turlarında pole pozisyonunu 1:30.558'lik derecesiyle Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc elde etti. Red Bull'un Hollandalı pilotu, son şampiyon Max Verstappen 1:30.681'lik derecesiyle ikinci sırada yer alırken, 3'üncü sıranın sahibi ise 1:30.687'lik derecesiyle Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz oldu. Red Bull'un bir diğer pilotu Meksikalı Sergio Perez ise kendisine 4'üncü sırada yer buldu.
Formula 1 Gulf Air Bahreyn Grand Prix'sinde yarış, yarın TSİ 18.00'de koşulacak.
Sıralama turları sonrasında pilotların sıralaması şu şekilde:
- 1- Charles Leclerc (Ferrari)
- 2- Max Verstappen (Red Bull)
- 3- Carlos Sainz (Ferrari)
- 4- Sergio Perez (Red Bull)
- 5- Lewis Hamilton (Mercedes)
- 6- Valtteri Bottas (Alfa Romeo)
- 7- Kevin Magnussen (Haas)
- 8- Fernando Alonso (Alpine)
- 9- George Russell (Mercedes)
- 10- Pierre Gasly (AlphaTauri)
- 11- Esteban Ocon (Alpine)
- 12- Mick Schumacher (Haas)
- 13- Lando Norris (McLaren)
- 14- Alexander Albon (Williams)
- 15- Guanyu Zhou (Alfa Romeo)
- 16- Yuki Tsunoda (AlphaTauri)
- 17- Nico Hulkenberg (Aston Martin)
- 18- Daniel Ricciardo (McLaren)
- 19- Lance Stroll (Aston Martin)
- 20- Nicholas Latifi (Williams)