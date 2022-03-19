Formula 1'de 2022 sezonunun ilk pole pozisyonu Leclerc'in oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2022 sezonunun ilk ayağı Bahreyn Grand Prix'sinde sıralama turları koşuldu.

Ferrari ve Red Bull'un kıyasıya rekabetine sahne olan sıralama turlarında pole pozisyonunu 1:30.558'lik derecesiyle Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc elde etti. Red Bull'un Hollandalı pilotu, son şampiyon Max Verstappen 1:30.681'lik derecesiyle ikinci sırada yer alırken, 3'üncü sıranın sahibi ise 1:30.687'lik derecesiyle Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz oldu. Red Bull'un bir diğer pilotu Meksikalı Sergio Perez ise kendisine 4'üncü sırada yer buldu.

Formula 1 Gulf Air Bahreyn Grand Prix'sinde yarış, yarın TSİ 18.00'de koşulacak.