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Spor

Bahreyn'de pole pozisyonu Max Verstappen'in oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2023 sezonunun ilk ayağı olan Bahreyn GP'ye, Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

20:07 . 4/03/2023 Cumartesi
AA
Max Verstappen

Max Verstappen

Formula 1'de 2023 sezonu heyecanı, Bahreyn ayağıyla resmen başladı.


Bahreyn Uluslararası Pisti'nde yapılan sıralama turlarında pole pozisyonunu 1:29.708'lik derecesiyle son şampiyon Max Verstappen elde etti. İkinci sırayı Sergio Perez, üçüncü sırayı ise Ferrari'den Charles Leclerc aldı. Antrenman seanslarına damga vuran Fernando Alonso, beşinci sırada, 7 kez dünya şampiyonu olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise yarışa yedinci sıradan başlayacak. Bahreyn GP, yarın TSİ 18.00'de başlayacak.


Hollandalı pilot, Bahreyn'de elde ettiği pole ile kariyerindeki 21. pole pozisyonunu elde etti.


#Formula 1
#Max Verstappen
#Bahreyn GP
20 dakika önce
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Bahreyn'de pole pozisyonu Max Verstappen'in oldu
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