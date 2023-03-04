Max Verstappen
Formula 1'de 2023 sezonu heyecanı, Bahreyn ayağıyla resmen başladı.
Bahreyn Uluslararası Pisti'nde yapılan sıralama turlarında pole pozisyonunu 1:29.708'lik derecesiyle son şampiyon Max Verstappen elde etti. İkinci sırayı Sergio Perez, üçüncü sırayı ise Ferrari'den Charles Leclerc aldı. Antrenman seanslarına damga vuran Fernando Alonso, beşinci sırada, 7 kez dünya şampiyonu olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise yarışa yedinci sıradan başlayacak. Bahreyn GP, yarın TSİ 18.00'de başlayacak.
Hollandalı pilot, Bahreyn'de elde ettiği pole ile kariyerindeki 21. pole pozisyonunu elde etti.