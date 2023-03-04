Bahreyn Uluslararası Pisti'nde yapılan sıralama turlarında pole pozisyonunu 1:29.708'lik derecesiyle son şampiyon Max Verstappen elde etti. İkinci sırayı Sergio Perez, üçüncü sırayı ise Ferrari'den Charles Leclerc aldı. Antrenman seanslarına damga vuran Fernando Alonso, beşinci sırada, 7 kez dünya şampiyonu olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise yarışa yedinci sıradan başlayacak. Bahreyn GP, yarın TSİ 18.00'de başlayacak.