Spor Formula 1de Ferrariden sezona muhteşem başlangıç
F1

Formula 1'de Ferrari'den sezona muhteşem başlangıç

Formula 1'de yeni sezonun ilk yarışını Ferari pilotu Charles Leclerc kazandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Formula 1de Ferrariden sezona muhteşem başlangıç
Leclerc

Formula 1'de yeni sezonun ilk yarışını Ferari pilotu Charles Leclerc kazandı.

Charles Leclerc'in ardından Carlos Sainz gelirken Lewis Hamilton yarışı üçüncü sırada tamamladı.

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