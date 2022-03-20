Formula 1'de Ferrari'den sezona muhteşem başlangıç

Formula 1'de yeni sezonun ilk yarışını Ferari pilotu Charles Leclerc kazandı.
Charles Leclerc'in ardından Carlos Sainz gelirken Lewis Hamilton yarışı üçüncü sırada tamamladı.
Detaylar geliyor...
Formula 1'de yeni sezonun ilk yarışını Ferari pilotu Charles Leclerc kazandı.
Charles Leclerc'in ardından Carlos Sainz gelirken Lewis Hamilton yarışı üçüncü sırada tamamladı.
Detaylar geliyor...
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