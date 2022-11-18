Spor Formula 1de sezon tamamlanıyor
F1

Formula 1’de sezon tamamlanıyor

Red Bull pilotu Hollandalı Max Verstappen’in şampiyonluğu daha önce garantilediği Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun son yarışı Birleşik Arap Emirlikleri’nde yapılacak.

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Haber Merkezi İHA
Formula 1’de sezon tamamlanıyor
Formula 1

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezon tamamlanıyor. Red Bull pilotu Hollandalı Max Verstappen’in şampiyonluğu daha önce garantilediği Formula 1’de sezonun son yarışı Birleşik Arap Emirlikleri başkenti Abu Dabi’de yapılacak. Sezonun 22. yarışı 5 bin 281 metrelik Yas Marina Pisti’nde 58 tur üzerinden gerçekleştirilecek.

Abu Dabi Grand Prix’sinin sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise pazar günü 16.00’te başlayacak. Ayrıca Aston Martin’in Alman pilotu Sebastian Vettel’de pistlere bu hafta sonu veda edecek.

Şampiyonada pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

  • Pilotlar
  • 1 - Max Verstappen (Hollanda): 429 puan
  • 2 - Charles Leclerc (Monako): 290
  • 3 - Sergio Perez (Meksika): 290
  • 4 - George Russell (Büyük Britanya): 265
  • 5 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 240
  • Takımlar
  • 1 - Red Bull: 719
  • 2 - Ferrari: 524
  • 3 - Mercedes: 505
  • 4 - Alpine: 167
  • 5 - McLaren: 148
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