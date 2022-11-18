Formula 1’de sezon tamamlanıyor

Spor

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı veda etti: "Herkese teşekkür ederim"

Süper Lig’in ilk kadın başkanı olan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, istifa sinyali vererek, kulübe emeği geçenlere teşekkür etti. Gözbaşı, "Hepimiz, tüm Anadolu kulüplerinin çok zor günler yaşadığı bir dönem geçiriyoruz" dedi.