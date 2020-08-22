UEFA AVRUPA LİGİ

Futbolcuları koronavirüse yakalanan Priştine lig karmasıyla maça çıkacak

Priştine futbol takımı 8 oyuncusunda koronavirüs tespit edilmesi üzerine 22 Ağustos’ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Turu’ndaki Lincoln Red Imps maçına kiralık oyuncularla çıkacak.

Haber Merkezi İHA
Priştine, kiralık oyuncularla eleme maçına çıkacak ve tur mücadelesi verecek.

Priştine, kiralık oyuncularla eleme maçına çıkacak ve tur mücadelesi verecek.

Priştine Kulübü, 8 oyuncusunun korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine 18 Ağustos’ta oynanması planlanan UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Turun’daki Lincoln Red Imps maçını ertelemek zorunda kaldı. Priştine, Lincoln Red Imps ile 22 Ağustos Cumartesi günü yapılacak müsabakaya, başka takımlardan kiralayacağı oyuncularla çıkacak.

Bu maç için takım komple değişirken, geçmişte Priştine’nin teknik direktörlüğünü yapan Ramiz Krasniqi de sadece bu maç için takımın başına geçecek.

Futbolseverlerin büyük ilgisini çeken olaya geniş yer veren Kosova medyası, yeni bir ekip oluşturmada kendilerine yardımcı olan Kosova ligi takımlarının büyük fedakarlık gösterdiğini yazdı.

Kendilerine yardım eden herkese teşekkürlerini ileten Priştine Sportif Direktörü Grabit Begolli şöyle konuştu;

  • "Sadece Covid-19 testi pozitif çıkan 8 oyuncumuzu değil, personel dahil tüm oyuncuları değiştirdik. 18 Ağustos’ta Priştine’yi temsil etmek için belirlenen yaklaşık 40 kişiden hiçbiri olmayacak"

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