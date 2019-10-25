Futbolcularını tokatlayan antrenörden Ferguson'lu savunma

Soyunma odasında futbolcularını tokatladığı görüntülerin ortaya çıkmasıyla sosyal medyada gündem olan ve tepkileri üzerine çeken Meysuspor Antrenörü Halit Kurt, o gün yaşananları anlattı.

Videonun 3 sezon öncesine ait olduğunu söyleyen Kurt, “Bahsi geçen video 3 sezon öncesine ait. Meysuspor-Kayseri İdmanyurdu U-19 müsabakasının devre arası görüntüleri. Orada olan bir oyuncu çekmiş. Kendi aralarında öyle duruyordu ama bugün servis edilmesi bana çok manidar geldi. 3-1 mağlup durumda soyunma odasına girmiştik. Soyunma odasında bir şekilde takıma müdahale etmem gerekiyordu ki bu şekilde etmiş oldum. Maçı da 5-3 biz kazandık. İşin orasında değilim ama bazen antrenörün bir yaptırımı ya da disiplin anlayışıyla ilgili tezahürleri olabiliyor. Bu da onlardan biri. Oyuncularımın tamamıyla bir aile ortamında görüşüyoruz. Yıllardır bir aile ortamında çalışıyoruz. 25 yıllık antrenörlük hayatımda bu hep böyle oldu. İlk günkü başladığım heyecanla aynı bu işi sürdürüyorum. Fatih Terim’in dediği gibi; ’disiplin avucunuzdaki kuşa benzer, bırakırsanız kaçar, sıkarsanız ölür’. Antrenmanlarda da bazen koşu, şınav cezası ve antrenmandan gönderme gibi cezalar olabiliyor ama bu müsabaka esnası olduğu için devre arasında öyle bir durum oldu. Bu anlamda özür diliyorum. Özellikle orada geçen 2 kelime için” ifadelerini kullandı.

"Alex Ferguson da David Beckham’a terlik attı"

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından oyuncularının kendisinin yanında olduğunu dile getirdiğini söyleyen Halit Kurt, “Bugün benim konumumda olan ve benden önceki jenerasyonda mevcutta bulunan birçok antrenörün zaman zaman başvurduğu bir yöntem. Alex Ferguson’un da David Beckham’a terlik attığını biliyoruz. Zaman zaman Fatih Terim’in de böyle şeyler yapabildiği söyleniyor. Oyuncularımın aileleri birlikte yanımda olduğunu bilmem beni mutlu etti. Bugün telefonlarım da hiç susmadı. Gerek sosyal medyadan yazarak gerek bizzat arayarak benimle ilgili olan olumlu düşüncelerini belirtmeleri beni memnun etti. Orada özellikle ölmüş anneme küfredenler de var. Onları tespit ettim, gerekli hukuki süreci başlatacağım. Benim öyle yapıyor olmam, kimsenin bana küfür etmesi hakkını vermez. Çünkü oyuncularımı seviyorum. Oyuncudan ziyade ağabey, baba ilişkisi var. Ayağı alçıya alınan bir oyuncumu 3. kata sırtımda çıkardığımı bilirim. Olmaması gereken bir şeydi ama maçta oldu. Normalde bir evli çiftin yatak odası nasıl mahremiyeti ise soyunma odası da bir antrenörün mahremiyetidir. Orada maçı kazanmak adına, kupayı almak adına böyle bir takım durumlar olabiliyor. Dediğim gibi bu birçok teknik adamın başvurduğu bir yöntemdir. Şimdi biz günah keçisi olduk” şeklinde konuştu.