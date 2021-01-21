Galatasaray'a milli golcü: Teklif yapıldı, haber bekleniyor

Ocak transfer döneminde henüz kadroya takviye yapmayan Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu hamlesi geldi. Ajansspor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, kulübü Brentford’a ve oyuncuya resmi teklifi yaptı.

21 yaşındaki futbolcunun transferinin gün içerisinde netlik kazanacağı bildirildi.

Babası Galatasaray maçını izledi

Halil Dervişoğlu'nun babası Muzaffer Dervişoğlu, Galatasaray-Denizlispor maçını Türk Telekom Stadyumu'nda takip etmesi dikkati çekti.

Halil Dervişoğlu Brentford formasıyla

Brentford'a geri döndü

Genç futbolcu bu sezon FC Brentford'dan Twente'ye kiralandı ve ocak ayında tekrardan İngiliz kulübüne geri döndü.

FIFA'nın 2020-2021 sezonu için belirlediği kurala göre Halil Dervişoğlu 3 farklı takımda forma giyebilecek.

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Milli Takım'da 11 maçta 8 gol attı

Halil Dervişoğlu bu sezon 3'ü ilk 11, 12 maçta görev alırken 1 de gol attı. Dervişoğlu, Türkiye U21 takımında ise 11 maç oynadı, 8 kez ağları havalandırdı.

Halil Dervişoğlu, milli takımın alt yaş kategorilerinde forma giydi.

Kavga iddiası

Galatasaray'ın sezon başında Ümit Milli Takım ile Florya'da oynadığı karşılaşmada Marcao'nun Halil Dervişoğlu'na tokat attığı ve çıkan olay üzerine mücadelenin 70. dakikada tamamlandığı iddia edilmişti.