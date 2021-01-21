Galatasaray'a milli golcü: Teklif yapıldı, haber bekleniyor

Ocak transfer döneminde henüz kadroya takviye yapmayan Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu hamlesi geldi. Ajansspor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, kulübü Brentford’a ve oyuncuya resmi teklifi yaptı.
21 yaşındaki futbolcunun transferinin gün içerisinde netlik kazanacağı bildirildi.
Babası Galatasaray maçını izledi
Halil Dervişoğlu'nun babası Muzaffer Dervişoğlu, Galatasaray-Denizlispor maçını Türk Telekom Stadyumu'nda takip etmesi dikkati çekti.
Brentford'a geri döndü
Genç futbolcu bu sezon FC Brentford'dan Twente'ye kiralandı ve ocak ayında tekrardan İngiliz kulübüne geri döndü.
FIFA'nın 2020-2021 sezonu için belirlediği kurala göre Halil Dervişoğlu 3 farklı takımda forma giyebilecek.
Milli Takım'da 11 maçta 8 gol attı
Halil Dervişoğlu bu sezon 3'ü ilk 11, 12 maçta görev alırken 1 de gol attı. Dervişoğlu, Türkiye U21 takımında ise 11 maç oynadı, 8 kez ağları havalandırdı.
Kavga iddiası
Galatasaray'ın sezon başında Ümit Milli Takım ile Florya'da oynadığı karşılaşmada Marcao'nun Halil Dervişoğlu'na tokat attığı ve çıkan olay üzerine mücadelenin 70. dakikada tamamlandığı iddia edilmişti.