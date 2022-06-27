Galatasaray'da hedef Anderson Talisca

Teknik direktör koltuğuna Okan Buruk'un geçmesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılar, orta sahayı güçlendirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Geçtiğimiz sezon istenilen performansı gösteremeyen Galatasaray'da, orta sahayı güçlendirmek için rota Anderson Talisca'ya çevrildi.

Maaşını yarı yarıya verelim

Spor Arena'nın yaptığı habere göre Galatasaray, Brezilyalı yıldız için Al Nassr'a ''maaşını yarı yarıya verelim'' diyerek 1 senelik kiralama teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar Talisca hamlesiyle birlikte şampiyonluk yarışında iddialı konuma gelmek istiyor.

2016 yılında Beşiktaş'a transfer olan Anderson Talisca, iki sezon formasını giydiği siyah-beyazlı formayla, 79 maça çıkıp 36 gol 14 asistlik katkı sağlamıştı.