Galatasaray'da Marcao belirsizliği sona eriyor

Marcao, Galatasaray'ın piyasa değeri en yüksek oyuncusu olarak gösteriliyor.

Galatasaray'da takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile saha içerisinde yaşadığı gerginliğin ardından süresiz kadro dışı kalan ve PFDK'dan 8 maç ceza alan Marcao, takıma geri dönmeye hazırlanıyor.

Avrupa'nın önemli liglerinden beklenilen teklifler gelmeyen Marcao'nun 8 Eylül'de transfer tahtasının kapanmasının ardından A takım idmanlarına dahil edileceği belirtildi.

Galatasaray'ın en değerli oyuncularından biri olarak görülen Marcao'nun UEFA listesine de yazılacağı ve sarı kırmızılı takımın Avrupa müsabakalarında forma giyeceği aktarıldı.

Brezilyalı futbolcunun takıma geri dönmek için Fatih Terim'den izin istediği ve Terim'in de konuyla ilgili olarak futbolcusuyla bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Galatasaray'da Marcao, Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı gerginlik sonrasında milli futbolcu, ailesi ve tüm kamuoyundan özür dilemişti.



