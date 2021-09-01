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Galatasaray'da Marcao belirsizliği sona eriyor

Galatasaray'da sezonun ilk lig maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na fiziksel saldırısı nedeniyle kırmızı kart gören ve 8 maç ceza alan Marcao ile ilgili belirsizlik sona eriyor. Süresiz kadro dışı bırakılan oyuncunun durumuyla ilgili yakın zamanda kulübün resmi bilgilendirme yapması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayda Marcao belirsizliği sona eriyor
Marcao, Galatasaray'ın piyasa değeri en yüksek oyuncusu olarak gösteriliyor.

Galatasaray'da takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile saha içerisinde yaşadığı gerginliğin ardından süresiz kadro dışı kalan ve PFDK'dan 8 maç ceza alan Marcao, takıma geri dönmeye hazırlanıyor.

Avrupa'nın önemli liglerinden beklenilen teklifler gelmeyen Marcao'nun 8 Eylül'de transfer tahtasının kapanmasının ardından A takım idmanlarına dahil edileceği belirtildi.

Galatasaray'ın en değerli oyuncularından biri olarak görülen Marcao'nun UEFA listesine de yazılacağı ve sarı kırmızılı takımın Avrupa müsabakalarında forma giyeceği aktarıldı.

Brezilyalı futbolcunun takıma geri dönmek için Fatih Terim'den izin istediği ve Terim'in de konuyla ilgili olarak futbolcusuyla bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

  • Galatasaray'da Marcao, Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı gerginlik sonrasında milli futbolcu, ailesi ve tüm kamuoyundan özür dilemişti.

Takım arkadaşına saldıran Marcao'dan açıklama: Kardeşim Kerem'den özür diliyorum
OYNAT 02:04
Takım arkadaşına saldıran Marcao'dan açıklama: Kardeşim Kerem'den özür diliyorum
Giresunspor-Galatasaray maçında takım arkadaşı Kerem'e yumruk atan sarı-kırmızılı oyuncu Marcao, sosyal medya hesabından bir özür videosu yayınlayarak, 'Kerem'in anne ve babasının ellerini öperek af diliyorum. Kardeşim Kerem'den özür diliyorum. Hakkımda verilecek tüm kararlara saygı duyuyorum' dedi.


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