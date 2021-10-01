Spor Galatasarayın golünü hakem engelledi
FUTBOL FUTBOL

Galatasaray'ın golünü hakem engelledi

Sarı-kırmızılı temsilcimizin Marsilya ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçına hakem Pawel Raczkowski damga vurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın golünü hakem engelledi
Hakem, şut çekeceği sırada Cicaldau'nun görüş açısını kapattı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile deplasmanda oynadığı ve golsüz beraber kaldığı maçta hakem skandalı yaşandı.

Mücadelenin Polonyalı hakemi Pawel Raczkowski, sarı-kırmızılıların ceza sahası içerisinde yakaladığı pozisyonda Kerem Aktürkoğlu'nun boştaki Cicaldau'ya pas attığı sırada Rumen oyuncuyla topun arasına girdi ve adeta mutlak golü engelledi.

Yüzde yüzlük gol pozisyonunda Cicaldau'nun görüş açısını kapatan Raczkowski'ye sosyal medyadan tepki yağdı.

Polonyalı hakem ayrıca maçta Galatasaray aleyhine penaltı verdi, VAR'ın uyarısı sonrası ise kararını iptal etti.

"Hakem stoper gibi bariyer yaptı"


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında hakem Pawel Raczkowski'nin pozisyonun içerisinde olmasıyla ilgili konuştu. Terim, "Cicaldau boş kaleye vuracaktı ama hakeme takıldı. Kale boş kaleci yok. Hakeme gösterdik, 'Şanssızlık' dedi ama yüzde 100 gol pozisyonu. Baraj yaptı, stoper gibi bariyer yaptı hakem" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim Marsilya maçı sonrası aklında kalan pozisyonu açıkladı
OYNAT 00:48
Fatih Terim Marsilya maçı sonrası aklında kalan pozisyonu açıkladı
UEFA Avrupa Ligi E grubu ikinci hafta maçında, Olimpik Marsilya ile Galatasaray, Velodrome Stadı'nda karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın zorlu deplasmandan 0-0'lık sonuçla 1 puan çıkartarak lider olarak döndüğü karşılaşma sonrası Teknik Direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, 'Hakemlerle ilgili bugün söyleyeceğim tek şey, devre sonunda Kerem'in kaleciden dönen topundan sonra Alex'e (Cicaldau) gelen top var... Kaleci kalede yok, Alex boş kaleye vurmaya hazırlanırken önünde hakemin olduğu belki benim aklımda kalan bu var. Kendisi bana kötü bir şans dedi ama yüzde yüz gol pozisyonu, yüzde yüz. Alex boş kaleye atacak.' ifadelerini kullandı.


Takımlarımızı bekleyen büyük tehlike: Ülke puanında Yunanistan'a geçildik
SPOR
Takımlarımızı bekleyen büyük tehlike: Ülke puanında Yunanistan'a geçildik


Abone Ol Google News
100 metrelikkuyruk oluştu

100 metrelik
kuyruk oluştu

​Son güne bırakanlar saatlerce sıra bekledi.
Satıcıya hapis istemi

Satıcıya hapis istemi

​İnternetten jant aldı kargodan musluk çıktı.
63. tur Ankarada

​Türkiye-Yunanistan arasındaki yeni görüşmenin tarihi belli oldu.
240 bin TL<br>altına vergi yok

240 bin TL
altına vergi yok

​AK Parti 65 maddelik teklifi Meclis'e verdi.

​"Çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk'e Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum."

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmayı TBMM'ye gönderdi.

​Oğuzhan Asiltürk Hakk'a yürüdü.

​YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
Dünyanın<br>en hızlısı olacak

Dünyanın
en hızlısı olacak

İsviçreli firma yaptı: Elektrikli araçta önemli gelişme.

​İkinci el ve sıfır araçta son fiyatlar.

Rekor destek<br>ödemesi yapılacak

Rekor destek
ödemesi yapılacak

​Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli açıkladı.
Sel ve su<br>baskınlarına dikkat!

Sel ve su
baskınlarına dikkat!

​Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.