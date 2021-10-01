Galatasaray'ın golünü hakem engelledi

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile deplasmanda oynadığı ve golsüz beraber kaldığı maçta hakem skandalı yaşandı.
Mücadelenin Polonyalı hakemi Pawel Raczkowski, sarı-kırmızılıların ceza sahası içerisinde yakaladığı pozisyonda Kerem Aktürkoğlu'nun boştaki Cicaldau'ya pas attığı sırada Rumen oyuncuyla topun arasına girdi ve adeta mutlak golü engelledi.
Yüzde yüzlük gol pozisyonunda Cicaldau'nun görüş açısını kapatan Raczkowski'ye sosyal medyadan tepki yağdı.
Polonyalı hakem ayrıca maçta Galatasaray aleyhine penaltı verdi, VAR'ın uyarısı sonrası ise kararını iptal etti.
"Hakem stoper gibi bariyer yaptı"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında hakem Pawel Raczkowski'nin pozisyonun içerisinde olmasıyla ilgili konuştu. Terim, "Cicaldau boş kaleye vuracaktı ama hakeme takıldı. Kale boş kaleci yok. Hakeme gösterdik, 'Şanssızlık' dedi ama yüzde 100 gol pozisyonu. Baraj yaptı, stoper gibi bariyer yaptı hakem" ifadelerini kullandı.