Şampiyonlar Ligi kura çekimi: Galatasaray'ın rakibi belli oldu

14:2030/01/2026, Cuma
G: 30/01/2026, Cuma
Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından son 16 play-off turu kura çekimi heyecanı yaşandı. Bu turda temsilcimiz Galatasaray'ın da rakibi belli oldu. Sarı-kırmızılılar Juventus ile eşleşti.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

Galatasaray'ın rakibi

Lig aşamasında 10 puan toplayan sarı-kırmızılılar, 20. sırayı aldı. Son 16 play-off turuna kalan Galatasaray, Juventus ile eşleşti. İlk maç İstanbul'da, rövanş mücadelesi ise Torino'da oynanacak.

Temsilcimiz bu turu geçerse, Liverpool-Tottenham eşleşmesinin galibiyle oynayacak.


İŞTE TÜM EŞLEŞMELER

Borussia Dortmund-Atalanta

Olympiakos-Bayer Leverkusen

Galatasaray-Juventus

PSG-Monaco

Benfica-Real Madrid

Bodo/Glimt-Inter

Club Brugge-Atletico Madrid

Karabağ-Newcastle United


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:
Son 16 play-off turu:
17-18 ve 24-25 Şubat
Son 16 turu:
10-11 ve 17-18 Mart
Çeyrek finaller:
7-8 ve 14-15 Nisan
Yarı finaller:
28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026
Final:
30 Mayıs (Budapeşte)

