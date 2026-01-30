UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından son 16 play-off turu kura çekimi heyecanı yaşandı. Bu turda temsilcimiz Galatasaray'ın da rakibi belli oldu. Sarı-kırmızılılar Juventus ile eşleşti.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.
Galatasaray'ın rakibi
Lig aşamasında 10 puan toplayan sarı-kırmızılılar, 20. sırayı aldı. Son 16 play-off turuna kalan Galatasaray, Juventus ile eşleşti. İlk maç İstanbul'da, rövanş mücadelesi ise Torino'da oynanacak.
Temsilcimiz bu turu geçerse, Liverpool-Tottenham eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
İŞTE TÜM EŞLEŞMELER
Borussia Dortmund-Atalanta
Olympiakos-Bayer Leverkusen
Galatasaray-Juventus
PSG-Monaco
Benfica-Real Madrid
Bodo/Glimt-Inter
Club Brugge-Atletico Madrid
Karabağ-Newcastle United