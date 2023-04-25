Giresunspor'da Hakan Keleş ile yola devam ediliyor

Teknik Direktörü Hakan Keleş, karşılaşmanın ardından basın toplantısında, “Bazı şeyleri konuşmak istiyorum ama takım zarar görmesin diye susuyorum. İmkansızlıklara rağmen müthiş işler yapılmasına rağmen yeterli destek görmemesi bizi üzüyor. Tribünlerde bizi üzen şeyler oldu bundan sonrası için yönetimle oturup konuşacağız” ifadelerini kullanmış, Keleş’in bu açıklaması istifa sinyali verdi yönünde değerlendirilmişti.