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Spor

Giresunspor'da Hakan Keleş ile yola devam ediliyor

Süper Lig’in 31. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir karşısında 4-2’lik mağlubiyetin ardından istifası gündeme gelen Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş’nin yönetimle yaptığı görüşmenin ardından durumu netleşti.

23:50 . 25/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Hakan Keleş - Giresunspor Teknik Direktörü

Hakan Keleş - Giresunspor Teknik Direktörü

Giresunspor’da, 4-2’lik Başakşehir yenilgisinden sonra istifa sinyalleri veren Teknik Direktör Hakan Keleş’in durumu belli oldu. Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, sosyal medya hesabından Hakan Keleş ile yan yana yürüdükleri resmi paylaşıp, "Önce çok sevmek lazım. Birlikte savaşmaya devam" ifadelerini kullandı.

Hakan Keleş’in açıklaması 'istifa' şeklinde yorumlanmıştı

Teknik Direktörü Hakan Keleş, karşılaşmanın ardından basın toplantısında, “Bazı şeyleri konuşmak istiyorum ama takım zarar görmesin diye susuyorum. İmkansızlıklara rağmen müthiş işler yapılmasına rağmen yeterli destek görmemesi bizi üzüyor. Tribünlerde bizi üzen şeyler oldu bundan sonrası için yönetimle oturup konuşacağız” ifadelerini kullanmış, Keleş’in bu açıklaması istifa sinyali verdi yönünde değerlendirilmişti.



#Giresunspor
#Hakan Keleş
#Süper Lig
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