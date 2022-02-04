Spor Gomise benzeri görülmemiş sözleşme
TRANSFER

Gomis'e benzeri görülmemiş sözleşme

Galatasaray’ın yeni transferi Bafetimbi Gomis’in kulüp tarihinde görülmemiş primlerle sarı-kırmızılı ekibe imza attığı öğrenildi. 1,5 yıllık kontratın içerisinde gol, asist, maç sayısı ve başarılara özel primler yer aldığı gelen bilgiler arasında yer aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gomise benzeri görülmemiş sözleşme
Gomis, şampiyonluk ve gol krallığı yaşadığı sarı-kırmızılı kulübe geri döndü.

Galatasaray, 3,5 yıl sonra yeniden renklerine bağladığı Bafetimbi Gomis’in sözleşmesinde ilginç detayların olduğu öğrenildi. Başkan Burak Elmas’ın bu transferi gerçekleştirebilmek için ilkelerini çiğnediği ortaya çıktı.

Daha önce kadro maliyetlerini ve takım yaşını düşürmek istediklerini açıklayan Elmas’ın 36 yaşındaki Fransız golcüye Galatasaray tarihinde benzeri görülmemiş bir kontrat sağladığı öğrenildi. 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık olduğu konuşulan sözleşmenin direkt 1,5 yıllık olduğu gelen bilgiler arasında yer aldı. Bu sözleşmenin içeriğine göre Bafetimbi Gomis, net maaşının yanı sıra atacağı goller, yapacağı asistler, oynayacağı maçlar ve kazanacağı başarılar için ayrı ayrı primler hak edecek.

NEF Stadyumu'nda atkıyla poz verdi.
NEF Stadyumu'nda atkıyla poz verdi.

Gelecek sezon maliyeti büyüyor

Fransız yıldızın bu sezon 800 bin Euro net maaş alacağı, 15 gol atarsa 100 bin Euro daha kazanacağı öğrenildi. Gomis, atacağı gollerin yanı sıra yapacağı asistler için de prim almaya hak kazanacak. Galatasaray tarihinde daha önce oyunculara asist karşılığında prim verilmediği, bu bonusun Gomis’e özel konulduğu iddia edildi.

Gomis’in kontratı gelecek sezon daha da güçlenecek. 2022-2023 sezonunda 1.7 milyon Euro net maaş kazanacak olan yıldız oyuncu forma giydiği 10'uncu, 20'nci ve 30'uncu maçlara özel prim alacak. Gol ve asist primleri de aynen geçerli olacak. Yıldız oyuncu ayrıca Galatasaray ile gelecek sezon şampiyon olması halinde 250 bin Euro daha cebine koyacak.

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Gomis (@bafetimbigomis)'in paylaştığı bir gönderi

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