Spor Göztepe Lisin peşinde
TRANSFER

Göztepe Lis'in peşinde

1. Lig ekiplerinden Göztepe, geçen sezon Altay forması giyen Mateusz Lis'i kadrosuna katmak istiyor.

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Haber Merkezi DHA
Göztepe Lisin peşinde
Mateusz Lis

1'inci Lig'de transfer döneminde Mamah, Polmer, Hüsamettin, Yunus Emre, Berkin, Uğur Kaan ve Berkay'ı resmen kadrosuna katan Göztepe, kaleci Mateusz Lis için kolları sıvadı.

"Yönetim Lis'i ikna etmeye çalışıyor"

Geçen sezon Süper Lig'de Altay'ın kalesini koruyan Polonyalı kaleci lig bitiminde İngiltere ekibi Southampton'un yolunu tuttu. İngiliz temsilcisinin Lis'i kiralamayı planladığı ve Göztepe'ye olumlu yanıt verdiği ifade edildi. Ancak 25 yaşındaki eldivenin Türkiye'ye dönüp dönmemekte kararsız olduğu, yönetimin ise Lis'i ikna etmeye çalıştığı vurgulandı.

  • 25 yaşındaki Polonyalı kaleci, geçen sezon Altay formasıyla Süper Lig'de 36 maça çıktı.

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