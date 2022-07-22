Göztepe Lis'in peşinde

1'inci Lig'de transfer döneminde Mamah, Polmer, Hüsamettin, Yunus Emre, Berkin, Uğur Kaan ve Berkay'ı resmen kadrosuna katan Göztepe, kaleci Mateusz Lis için kolları sıvadı.

"Yönetim Lis'i ikna etmeye çalışıyor"

Geçen sezon Süper Lig'de Altay'ın kalesini koruyan Polonyalı kaleci lig bitiminde İngiltere ekibi Southampton'un yolunu tuttu. İngiliz temsilcisinin Lis'i kiralamayı planladığı ve Göztepe'ye olumlu yanıt verdiği ifade edildi. Ancak 25 yaşındaki eldivenin Türkiye'ye dönüp dönmemekte kararsız olduğu, yönetimin ise Lis'i ikna etmeye çalıştığı vurgulandı.

25 yaşındaki Polonyalı kaleci, geçen sezon Altay formasıyla Süper Lig'de 36 maça çıktı.