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Dünya Kupası'nda tarihi zafer: Üç maçta sadece iki gol attılar, son 32 turuna kaldılar

Dünya Kupası'nda tarihi zafer: Üç maçta sadece iki gol attılar, son 32 turuna kaldılar

07:4725/06/2026, Perşembe
G: 25/06/2026, Perşembe
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Güney Afrika - Güney Kore özet
Güney Afrika - Güney Kore özet

2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu üçüncü ve son maçında Güney Afrika, Güney Kore'yi 1-0 mağlup ederek futbol tarihinin en önemli başarılarından birine imza attı. Monterrey Stadyumu’nda oynanan ve büyük bir taktik savaşına sahne olan mücadeleden zaferle ayrılan Afrika temsilcesi, son maçlar öncesi oluşan tüm hesapları altüst etti. Bu sonuçla birlikte Güney Kore 3 puanla 3. sırada yer alırken Güney Afrika ise bir üst turda ev sahiplerinden Kanada'nın rakibi oldu. Güney Afrika - Güney Kore maç özeti haberimizde.

FIFA 2026 Dünya Kupası A Grubu 3. maçında Güney Afrika ile Güney Kore karşı karşıya geldi. Monterrey Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Güney Afrika 1-0 kazandı.

Güney Afrika'ya galibiyeti getiren golü 63. dakikada Thapelo Maseko kaydetti.

Bu sonuçla Güney Afrika puanını 4 yaptı ve Dünya Kupası tarihinde ilk kez gruptan çıktı. Güney Kore grubu 3 puanl 3. tamamladı. İşte Güney Afrika - Güney Kore maç özeti...

GÜNEY AFRİKA - GÜNEY KORE MAÇ ÖZETİ

Güney Afrika - Güney Kore maç özetini izlemek için

2026 DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU


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