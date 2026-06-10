Hakan Çalhanoğlu Dünya Kupası favorisini açıkladı: 'Hepsi birbirinden iyi'

A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, ay-yıldızlı formayla Dünya Kupası'nı kazanmayı hedeflediğini söyledi.

A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı olarak 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda boy gösterecek olmanın heyecanını yaşayan Hakan Çalhanoğlu, sakatlığını atlattığını söyledi.

'Demek ki iyi bir seviyedeyiz'

Dünya Kupası hedefinden bahseden Hakan Çalhanoğlu, "Hedefimde milli takımla kupa kaldırmak var. Her zaman hedefimi yüksek tutarım, bugün de öyle. Dünya Kupası'ndayız, hedefim tabii ki final, hedefim dünya kupasını getirmek. Hedefimi her zaman yüksek tutuyorum. Bu gücü görmesem zaten bunu söylemem. Bizim takımımıza baktığınızda herkes hemen hemen diğer takımlardaki oyuncularla aynı seviyede. Buralara kadar geldiysek demek ki iyi bir seviyedeyiz." açıklamasında bulundu.

'Bizi 'Underdog (Sürpriz)' olarak gösteriyorlar'

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in Türkiye'nin orta sahasını övmesiyle ilgili görüşünü dile getiren Hakan Çalhanoğlu, "Bizi 'Underdog (Sürpriz)' olarak gösteriyorlar. Eskiden sıkıntımız vardı, 'Sağ bekimiz az, orta sahamız yetersiz, stoperimiz yok.' diyorlardı. Allah'a şükür şimdi bereketliyiz çok şükür. Her yerde doluyuz ve bu da avantaj. Oyuna giren ya da çıkan fark etmiyor. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor, hepsi de iyi. Hiçbir pozisyonda sorunumuz yok." diye konuştu.





Takımda çok iyi bir ortam olduğunu ve kendisinin de kaptan olarak dengeyi kurması gerektiğini vurgulayan Hakan, şöyle devam etti:

"Arada bazen tabii ki sıkıntılar oluyor ama çok şükür dengeyi sağlayabiliyoruz. Eşit davranınca her şey daha kolay oluyor. Takım arkadaşlarım bana her zaman yardımcı oluyor. Ben hep fikrimi paylaşırım, hiçbir zaman kendim karar vermem. Yanıma 3-4 kişi alırım, onlara sorarım. Onların yardımı işimi kolaylaştırıyor."

Milli takımın başarısının çok farklı duygular yaşattığının altını çizen Hakan Çalhanoğlu, şöyle konuştu:

"2002'de İlhan ağabeyin altın golü attığını hatırlıyorum. Dünya Kupası maçlarını hep camide izlerdim. Kur'an-ı Kerim okumaya gidiyorduk, namazdan sonra öğlene doğru maçlar oluyordu, hep camide izliyordum, orada seviniyorduk, gol olduğunda sandalyeler havada uçuyordu. Bunu televizyonda yaşadım, şimdi canlı olarak yaşayacağım. Çok ayrı bir duygu. Küçükken televizyondan izliyorsun, şimdi sahadasın, hem de kaptan olarak sahadasın. Bu, anlatmakla olmaz, bunu yaşamak gerek. O zaman bizim dualarımız kabul oldu, inşallah şimdiki gençlerimiz bize dua eder, bütün ülke eminim bize dua eder, eminim ki edecekler, bizi yalnız bırakmayacaklar. Sahaya çıkıp elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Sadece futbolcu olarak değil, karakter olarak da bu takımı iyi tanımalarını istiyoruz, amacımız bu."





'Tabii ki hedefimiz gruptan lider çıkmak'

Dünya Kupası'nda D Grubu'nda karşılaşacakları ABD, Paraguay ve Avustralya'yla ilgili de konuşan kaptan Hakan, "Hocamız bizi bu maçlara hazırlıyor. Hiçbir zaman rakibinizi küçüksemeyeceksiniz. Futbolda böyle. Onlar bizden düşük görünse de tehlikeli olabiliyorlar. Genelde kapanan takım ortaya çıkıyor, bu bizi zorluyor. İyi hazırlanmamız gerekiyor. Tabii ki hedefimiz gruptan lider çıkmak." ifadelerini kullandı.

'Fransa'yı favori olarak görüyorum'

Milli takımın kaptanı, Dünya Kupası'nda favori takımların sorulması üzerine, "Fransa'yı favori olarak görüyorum. 1 tane 11'leri yok, 3 takımı var, o kadar güçlü oyuncuları var. Hepsi birbirinden iyi. İsimlere baktığımızda bu takım normalde şampiyon olması gerekiyor dersiniz. Onun dışında Arjantin ve Brezilya gibi ekipler favori oluyor ama inşallah onlar olmaz biz oluruz. Hangi takımla karşılaşacağımız fark etmez. Kendine ve takımına güvendiğinde hangi takım olursa olsun fark etmez. Ben büyük isimlerle karşılaştım, kazandığımız maçlar oldu. O yüzden iyi takımlarla karşılaşmak da güzel oluyor." ifadelerini kullandı.





Hollanda maçının ardından Almanya'dan ayrılırken taraftarlarla yaşadığı ve gözlerinin dolduğu duygusal konuşmaya da değinen Hakan, şunları söyledi:

"Duygusal biriyim. Hedefimde milli takımla kupa kaldırmak var. Her zaman hedefimi yüksek tutarım, bugün de öyle. Dünya Kupası'na gideceğiz, hedefim tabii ki final, hedefim dünya kupasını getirmek. Hedefimi her zaman yüksek tutuyorum. Olmayınca da tabii ki üzülüyorum. Örnek aldığımız Ronaldo, Messi gibi isimler var. Hep kupa peşindeler. Biz de onlara bakıyoruz, bize de o mantalite gücü geliyor. Milli takım başarısı her zaman farklı noktada kalacak, o yüzden milli takımla kupa kaldırmak inşallah nasip olur. Üzüldüm elenince, iyi de oynamıştık. Hollanda maçını da kazanmayı hak ettik ama kaybettik, ona üzüldüm bir de kampın bitmesine üzüldüm. Her şey güzel gitmişken keşke final görseydik diye aklımdan geçirdim. Duygusal olduğum için de kendimi tutamıyorum, her şey akıyor, öyle bir an yaşadım o an. Arkadaşlarımın da dediği gibi duygusal biriyim, neden öyleyim ama öyleyim duygusal biriyim, burcumdandır herhalde, balık burcuyum. Kendimi bazen tutamıyorum, arada gözyaşı çıkıyor."





'Hocayla ağabey-kardeş gibi bağımız var'

Teknik direktör Vincenzo Montella ile yükselişe geçmeleri hakkında da konuşan Hakan, "Hocanın gelmesi takıma iyi geldi. Kendi düşünceleriyle, kendi taktiğiyle takıma verdikleri çok önemli. Adım adım gelişmeye başladık. Her zaman 'Sabırlı olmalıyız.' demiştim. Sonunda dediğim ortaya çıktı. Biz Türk insanı olarak biraz sabırsızız. Yavaş yavaş merdivenleri çıktık. Uluslar A Ligi'ne çıktık, bu da başarı ve bizim zaten orada olmamız gerek. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldık, demek ki iyi yoldayız. Hocanın katkısı burada çok. Herkesle iyi anlaşıyor, herkese aynı şekilde yaklaşıyor, dengeyi iyi kuruyor. Bazen kötü durum olunca sesi tabii ki yükseliyor. Bunu siz fazla görmüyorsunuz ama hocayla ağabey-kardeş gibi bağımız var." değerlendirmesinde bulundu.





'Kendimi yaşlı olarak görmüyorum'

A Milli Takım'da en fazla kaptanlık yapan isim olduğu hatırlatılan Hakan, "Güzel bir his ama daha bitmedi. İnşallah önümde çok yıllar var. Ben şunu hiç kabul etmiyorum, 'Yaşı geldi, çok sakatlanıyor.' diyorlar. Halbuki çok sakatlanan oyuncular var, 32 yaşına girdim ama hala en yüksek seviyede oynuyorum. Sakatlık tabii ki oluyor çünkü tempomuz yüksek. Ama fitim, kendimi yaşlı olarak görmüyorum. Hala gencim, önümde çok yıllar var." diye konuştu.

'En mutlu insan benim diyebilirim'

Aklında her zaman Türkiye için oynamak olduğunu vurgulayan Hakan Çalhanoğlu, "Almanya'da doğup büyüdüğüm için kolay bir adım olmadı. Aklımda hep Türkiye için oynamak vardı, bu kararı verdikten sonra çok mutlu oldum. Oraya kadar geldiğim için, o hedefe ulaştığım için mutluydum. Burada tüm hocalarıma teşekkür etmem gerek, onların sayesinde buraya kadar geldim. Beni ilk kez milli takıma Fatih hoca çağırmıştı. Ülkem adına oynadığım için mutluyum ve ayrı bir gurur yaşıyorum. O yüzden en mutlu insan benim diyebilirim."





'Tırnaklarımla kazıyarak buraya geldim'

Hakan, "Milli takıma gelişin kolay olmadı ama yakında Türk Milli Takımı'nın kaptanı olarak sahaya çıkacaksın. Geriye dönüp baktığında doğru karar vermişim diyor musun?" sorusuna, "Tabii ki de 'Doğru karar vermişim.' diyorum. Tabii ki her şey kolay olmadı, tırnaklarımla kazıyarak buraya geldim. Milli takımda ağabeylerimle, eski hocalarımla bu yolu paylaştığım için mutluyum. Onlara da ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Benim ilk Dünya Kupası tecrübem olduğu için ayrı bir gurur yaşıyorum. Kaptan olarak sahaya çıkarken o hissiyatı anlatabilmek kolay değil, onu ben de ilk kez yaşayacağım, sabırsızlıkla bekliyorum." cevabını verdi.





'O üzüntüyü kimseye anlatamazsın'

Hakan Çalhanoğlu, kariyer planı olarak UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak istediğini belirterek, "İki kez Şampiyonlar Ligi finalini kaybettim. Çok üzüldüm, Çok yakınken kupanın yanından geçtiğindeki o üzüntüyü kimseye anlatamazsın, o an orada her şey bitiyor. Hedefimde Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak var." açıklamasında bulundu.





'Besmele çekip sahaya çıkarım'

Maçlardan önceki ritüellerinden de bahseden Hakan, "Otelden çıkmadan önce mutlaka eşimi ararım, çocuklarımla konuşurum her zaman. Çocuklarımın ve eşimin sesini duymam gerek. Stada geldiğimizde soyunma odasında müziği açarız, bizi coşturan şarkılar açarız. Birbirimizle sesli konuşarak, motive ederek hazırlanıyoruz. Hep konuşarak, takımı motive ediyoruz, eski günleri anıp nerelere kadar geldiğimizi hatırlatma yaparız. Sahaya çıkmadan önce soğuk suyla yüzümü yıkarım, sonra besmele çekip sahaya çıkarım." diye konuştu.





Birçok sanatçının milli takım için marş yazdığını da sözlerine ekleyen Hakan Çalhanoğlu, şunları söyledi:

"Tüm sanatçılarımız bizim için marşlar yazdı, onlara teşekkür etmek istiyorum. Bize değer verdiklerini gösteriyorlar. Müzik seçme olayı takımca yapıp liste yapıyoruz. Bütün yapılan şarkıları soyunma odasında çalacağız. Hakan ağabey sen aç diyorlar, sorumluluk bana geliyor ama bazen diğer oyunculara açmalarını söylüyorum. Kendim karar vermiyorum, takım karar veriyor. Farklı şarkılar yapıldı, Murda ve Mero'nun yaptığı, oyunculara göre yapıldı, adımız geçiyor o güzel. Semicenk, Sinan ve Murat ağabeyin şarkıları güzel. Diğerlerini henüz dinlemedim. Saydıklarımın hepsi birbirinden güzel. Biz bunları ayırt etmeyiz. Kendi müzik tarzıma gelince, ben her şeyi dinlerim. Türk halk müziği severim, rap, hip-hop, house müzik dinlerim, başka ülkelerin şarkılarını dinlerim, biliyorsunuz made in Romanya öyle oldu."







