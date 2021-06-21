Spor Hakan Çalhanoğlu Inter ile anlaştı Sözleşme detayları belli oldu
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Hakan Çalhanoğlu Inter ile anlaştı: Sözleşme detayları belli oldu

Milan ile sözleşmesi sona eren milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, Serie A'yı şampiyon tamamlayan Inter ile 3 yıllık anlaşma sağladı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, yarın sağlık kontrollerinden geçecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakan Çalhanoğlu Inter ile anlaştı: Sözleşme detayları belli oldu
Transfermarkt verilerine göre Hakan Çalhanoğlu'nun güncel bonservis bedeli 35 milyon euro.

Milan ile sözleşmesi sona erdikten sonra gelen teklifleri değerlendirmeye alan Hakan Çalhanoğlu kararını verdi. Kulübüyle sözleşme uzatmaya sıcak bakmayan ve maaş konusunda anlaşma sağlayamayan milli futbolcu, İtalya Ligi şampiyonu Inter'e transfer oluyor.

Sözleşme detayları belli oldu

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Hakan Çalhanoğlu, Inter ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Senelik 5 milyon euro + 1 milyon euro bonus kazanacak olan 27 yaşındaki oyuncu, yarın sağlık kontrollerinden geçecek.

Eriksen'in durumu transferi hızlandırdı

Danimarka-Finlandiya maçının 42. dakikasında kalbi duran ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucunda yeniden kalbi çalıştırılan Christian Eriksen'in, futbol hayatı bitebilir. Sağlık durumu iyi olan ve hastaneden ayrılan Interli futbolcu için, spor hayatı konusunda Inter'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Milli Takım performansı eleştirilmişti

EURO2020'de oynadığımız 3 karşılaşmada da sahadan mağlup ayrılan Milli Takımımız da, Hakan Çalhanoğlu performansından dolayı eleştiri oklarının hedefinde yer almıştı. Milli oyuncunun sahaya kendisini vermediği ve aklında transfer konuları olduğu iddia edilmişti.

  • Hakan Çalhanoğlu bu sezon Milan ile çıktığı 43 maçta, 9 gol ve 12 asistle oynadı.

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