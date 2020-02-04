2.LİG

Hakem skandalı: Uçan tekmeye 'devam' dedi

Bandırmaspor kalecisi Zülküf Özer, Bayburt Özel İdarespor forması giyen Tolga Şahin'i yaptığı sert müdahaleyle hastanelik etti. Karşılaşmanın hakemi Levent Balcı'nın bu pozisyonda 'devam' kararı vermesi tepki çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak, DHA
Kalecinin rakip oyuncuya yaptığı müdahale.

Kalecinin rakip oyuncuya yaptığı müdahale.

TFF 2. Lig'de Bayburt Özel İdare Spor'un sahasında Bandrmaspor'u konuk ettiği maçta hakem skandalı yaşandı.


Ev sahibi ekibin formasını giyen Tolga Şahin, Bandırmaspor kalecisi Zülküf Özer'in uçan tekmesiyle yerde kaldı. Hakem Levent Balcı bu pozisyon için 'devam' kararı verirken, futbolcu pozisyonun ardından oyundan çıkarak hastaneye kaldırıldı.

  • Hakemin damga vurduğu mücadele Bandırmaspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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