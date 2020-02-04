Hakem skandalı: Uçan tekmeye 'devam' dedi

TFF 2. Lig'de Bayburt Özel İdare Spor'un sahasında Bandrmaspor'u konuk ettiği maçta hakem skandalı yaşandı.



Ev sahibi ekibin formasını giyen Tolga Şahin, Bandırmaspor kalecisi Zülküf Özer'in uçan tekmesiyle yerde kaldı. Hakem Levent Balcı bu pozisyon için 'devam' kararı verirken, futbolcu pozisyonun ardından oyundan çıkarak hastaneye kaldırıldı.

Hakemin damga vurduğu mücadele Bandırmaspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.