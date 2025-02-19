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Hakemden futbolcuya hayati müdahale

Hakemden futbolcuya hayati müdahale

14:5119/02/2025, Çarşamba
IHA
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Konya bölgesi hakemi Raşit Yorgancılar
Konya bölgesi hakemi Raşit Yorgancılar

Dili boğazına kaçan Erzurumspor FK'lı futbolcu Gökhan Akkan'a hayati müdahalede bulunan hakem Raşit Yorgancılar, o anları anlattı.

Trendyol 1. Lig’in 25. haftasında İstanbul’da oynanan maçta Esenler Erokspor, sahasında Erzurumspor FK’ya 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın 60. dakikasında ise talihsiz bir an yaşandı. Esenler Erokspor hücumunda Ufuk Akyol’un şutunda top, Erzurumspor’dan Gökhan Akkan’ın yüzüne çarptı. Gökhan, bir anda yere yığıldı ve hareketsiz kaldı. Kısa süreli baygınlık geçiren oyuncunun dili boğazına kaçarak, nefes yolunu tıkadı. Maçın hakemi Raşit Yorgancılar da hemen maçı durdurdu. Aynı zamanda doktor olan Konya Bölgesi Üst Klasman Hakemi Yorgancılar, hemen Gökhan Akkan’a müdahale etti ve oyuncunun boğazına kaçan dilini çıkarttı. Gökhan Akkan, bu müdahale sonrası tekrar nefes almaya başladı.


"Eğer müdahale gecikmiş olsaydı oyuncu için ciddi risk oluşturabilirdi"

Hakem Raşit Yorgancılar, Gökhan Akkan’a müdahale ettiği anları anlattı. Yorgancılar, "Ceza alanı dışından bir şut çekildi, şiddetli bir şuttu. Oyuncu Gökhan Akkan’ın yüzüne geldi ve savrularak yere düştü. 1-2 saniye sonra dilinin hava yolunu kapatabileceğini düşünerek oyunu durdurdum. Futbolcular panikle kenara işaret ediyordu. Direkt Gökhan’ın yanına gelerek dilinin boğazına kaçtığını gördüm. Oyunculara ‘bana bırakmalarını’ söyledim. Elimle birkaç hamle yaparak 5-10 saniyede futbolcunun nefes almasını sağladım. Kısa sürede müdahale ettim ve oyuncu hemen toparladı. Daha sonrasında Erzurumspor’un doktoru geldi, onlara bıraktım. Onlar da ikinci müdahaleyi yaparak oyuncuyu oyun alanı dışına çıkardı. Hemen müdahale etmemiz, oyuncu etkilenmeden oyuna devam etmesini sağladı. Eğer müdahale gecikmiş olsaydı oyuncu için ciddi risk oluşturabilirdi. Müdahale sırasında Gökhan’ın bilinci tam yerinde olmadığı için elimi sıkıştırdı, ondan dolayı az da olsa canım acıdı. Elimin acımasının hiçbir önemi yok" şeklinde konuştu.








#1. Lig
#Raşit Yorgancılar
#Erzurumspor
#Gökhan Akkan

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