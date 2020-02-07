3.LİG

Hakeme yumruğa 13 maç ceza

Sakarya'nın Erenler ilçesinde oynanan amatör küme karşılaşmasında kendisine kırmızı kart gösteren hakeme yumruk atan Yıldaray Kenet'e 13 maç ceza verildi.

Haber Merkezi DHA
Hakeme yapılan fiziki saldırı anı.

Hakeme yapılan fiziki saldırı anı.

Geçtiğimiz haftasonu Erenler'deki 1'inci Amatör Küme maçında Geyvespor ile TÜVASAŞ Demirspor karşılaştı. Geyvespor'un 1-0 üstünlüğü ile devam eden maçta TÜVASAŞ Demirsporlu Yıldıray Kenet, karşı takımdan Murat Kaba'ya faul yaptı. Karşılaşmanın hakemi Bilal İnci, Yıldıray Kenet'e ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Kırmızı kart gören Yıldıray Kenet, hakem Bilal İnci kırmızı kartına not alırken üzerine gelerek yumruk attı. Saldırı sonrası maç tatil oldu.

İl Disiplin Kurulu tarafından hakeme yumruk atan futbolcu Yıldıray Kenet'e 13 maç ceza verilirken, iptal olan maç ile ilgili olarak Geyvespor'un hükmen galibiyetine karar verildi.

Kırmızı kart gösteren hakeme yumruk attı
DHA

Kırmızı kart gösteren hakeme yumruk attı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde oynanan amatör maçta kırmızı kart gören futbolcu hakeme yumruk attı. Maçı tatil eden hakem karakola gidip futbolcudan şikayetçi oldu.


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