PREMİER LİG

Harry Kane Lionel Messi'yi geçti

2017 yılında toplam 53 golü bulunan Tottenham'ın golcüsü Harry Kane, bugün karşılaştıkları Southampton maçında hat-trick yapınca, Avrupa'nın 2017 yılında en çok gol atan oyuncusu unvanını Messi'den devraldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kane son olarak Burnley ile oynadıkları maçta 3 gol birden atmıştı.

Kane son olarak Burnley ile oynadıkları maçta 3 gol birden atmıştı.

Fotoğraf: Reuters

İngiltere Premier Lig'de bugün saat 15.30'da başlayan Tottenham-Southampton maçında Harry Kane kariyeri adına önemli bir istatistik yakaladı.

Ev sahibi ekibin golcüsü 2017 yılı itibariyle kaydettiği 53 golünü üç gol daha atarak 56'ya çıkardı ve Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'yi (54 gol) geçerek Avrupa'da 2017'nin en golcü oyuncusu oldu.

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