Harry Kane Lionel Messi'yi geçti

İngiltere Premier Lig'de bugün saat 15.30'da başlayan Tottenham-Southampton maçında Harry Kane kariyeri adına önemli bir istatistik yakaladı.

Ev sahibi ekibin golcüsü 2017 yılı itibariyle kaydettiği 53 golünü üç gol daha atarak 56'ya çıkardı ve Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'yi (54 gol) geçerek Avrupa'da 2017'nin en golcü oyuncusu oldu.