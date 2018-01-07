Tottenham'da sergilediği müthiş performansla Real Madrid'e transfer olacağı iddia edilen Harry Kane'in bonservis bedeli belli oldu.

Tottenham Menajeri Pochettino'nun "Onun bir bedeli yok" ifadelerini kullandığı futbolcu için 300 milyon sterlin istediği belirtildi. Daily Mirror'un haberindeki detaylara göre eflatun beyazlı kulüp Kane transferini ancak bu parayı ödemesi halinde gerçekleştirebilecek.

2017, Harry Kane'in yılı oldu

2017 yılında çıktığı son maçta hat-trick yapan 24 yaşındaki Kane, 1995 yılında Premier Lig'de 36 gol atan Alan Shearer ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirdi. İngiliz milli futbolcu, 2017'de tüm kulvarlarda attığı gol sayısını da 56'ya yükseltti. Kane böylece 54 gol kaydeden Lionel Messi, 53'er kez fileleri havalandıran Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo ve Edinson Cavani'nin önünde Avrupa'da 2017 yılının en skorer futbolcusu olmayı başardı.

Harry #Kane, 2017 yılında toplam 56 gole ulaştı ve 54 gollü Lionel #Messi'yi geride bıraktı. Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi ( Ara 26, 2017 at 10:50öö PST )



