Spor Hatem Ben Arfa Lillede
TRANSFER

Hatem Ben Arfa Lille'de

Her transfer döneminde adı Türk takımlarıyla özellikle Fenerbahçe ile anılan Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa Fransa Lig 1 ekibi Lille'e transfer oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hatem Ben Arfa Lillede
Hatem Ben Arfa

Fransız ekibi Lille, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı Rus takımı CSKA Moskova'ya kiralamasının ardından yerine bir transfer yaptı.

Transfer dönemlerinde adı sıkça Süper Lig devleriyle anılan, özellikle Fenerbahçe'nin bir çok kez talip olduğu Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa ülkesinde kaldı.

Fransa Lig 1 ekibi Lille Yusuf Yazıcı'yı CSKA'ya kiraladıktan sonra yerine Hatem Ben Arfa'yı transfer etti.

Transferi resmi internet sitesinden duyura Lille futbolcunun kariyeri ve başarılarından bahsetti.

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SPOR
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