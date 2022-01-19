Hatem Ben Arfa Lille'de

Fransız ekibi Lille, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı Rus takımı CSKA Moskova'ya kiralamasının ardından yerine bir transfer yaptı.

Transfer dönemlerinde adı sıkça Süper Lig devleriyle anılan, özellikle Fenerbahçe'nin bir çok kez talip olduğu Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa ülkesinde kaldı.

Fransa Lig 1 ekibi Lille Yusuf Yazıcı'yı CSKA'ya kiraladıktan sonra yerine Hatem Ben Arfa'yı transfer etti.

Transferi resmi internet sitesinden duyura Lille futbolcunun kariyeri ve başarılarından bahsetti.

🔴 C'est officiel, Hatem Ben Arfa est un Dogue !



Le communiqué ⤵ — LOSC (@losclive) January 19, 2022