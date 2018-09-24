PREMİER LİG

Her 30 saniyede 1 pas yaparak rekor kırdı

Chelsea forması giyen orta saha oyuncusu Jorginho, West Ham United karşısındaki pas istatistiğiyle rekor kırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Jorginho 57 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea'ya transfer olmuştu.

Jorginho 57 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea'ya transfer olmuştu.

West Ham United'a konuk olan Chelsea, mücadeleden 0-0 eşitlikle ayrıldı ve ligdeli ilk puan kaybını yaşadı. Karşılaşmada Chelsea'nin Brezilyalı asıllı İtalyan futbolcusu Jorginho'nun performansı dikkat çekti.

Sezon başında Napoli'den transfer edilen 26 yaşındaki futbolcu, West Ham karşısında 180 pas denemesinde bulunarak bu alanda Premier Lig rekoru kırdı.

Maçta her 30 saniyede 1 pas dağıtan Jorginho, yüzde 90 isabetle 162 başarılı pas kaydetti.

Önceki rekor İlkay'a aitti

Premier Lig'de pas girişimi rekoru Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'a aitti. Türk asıllı futbolcu geçen sezon Chelsea karşısında 174 pas girişiminde bulunmuştu. İlkay bu pasların 167'sinde isabet sağlamıştı.



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