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Heung-min Son'un askerliği başladı

Premier Lig ekiplerinden Tottenham’ın Güney Koreli yıldız futbolcusu Heung-min Son, 3 haftalık askerlik görevi için ülkesinin Jeju adasındaki birliğine katıldı.

Haber Merkezi İHA
Birliğine katılan 27 yaşındaki futbolcuyu üniformalı askerler karşıladı.

Birliğine katılan 27 yaşındaki futbolcuyu üniformalı askerler karşıladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada Premier Lig takımlarından Tottenham’ın Güney Koreli yıldız futbolcusu Heung-min Son, ülkesine döndü ve askerlik eğitimini almayı seçti. 27 yaşındaki futbolcu, 3 haftalık askerlik görevi için ülkesi Güney Kore’deki birliğine katıldı.

Koruyucu yüz maskesi takan başarılı futbolcu, Jeju adasının güneyindeki kampta üniformalı askerler tarafından karşılandı.

  • Heung-min Son, askerlik eğitimlerinde göz yaşartıcı gaz ile mücadele edecek, yaklaşık 30 kilometrelik arazi yürüyüşlerine çıkacak ve yangın tatbikatlarına katılacak.

Tottenham formasıyla 222 maça çıkan Son, 83 gol atarken, 44 de asist kaydetti.
Tottenham formasıyla 222 maça çıkan Son, 83 gol atarken, 44 de asist kaydetti.
Reuters

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