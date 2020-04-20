Heung-min Son'un askerliği başladı

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada Premier Lig takımlarından Tottenham’ın Güney Koreli yıldız futbolcusu Heung-min Son, ülkesine döndü ve askerlik eğitimini almayı seçti. 27 yaşındaki futbolcu, 3 haftalık askerlik görevi için ülkesi Güney Kore’deki birliğine katıldı.

Koruyucu yüz maskesi takan başarılı futbolcu, Jeju adasının güneyindeki kampta üniformalı askerler tarafından karşılandı.