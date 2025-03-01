IFAB yeni kuralı duyurdu: Kaleciler bunu yaparsa gol yiyebilirler

IFAB, kalecilerin topu ellerinde tutma süresi ve cezasıyla ilgili değişikliğe gidildiğini açıkladı. Yeni kural ile birlikte kaleciler topu ellerinde 8 saniyeden fazla tutarsa rakip takıma köşe vuruşu verilecek.





İşte IFAB'ın oyun kurallarında yaptığı bazı değişiklikler:

-Bir kalecinin topu 8 saniyeden daha uzun süre tutması halinde hakem rakip takıma köşe vuruşu verecek.





-Müsabakalarda artık hakemin bir VAR incelemesi veya uzun VAR kontrolünden sonra anons yapma seçeneği bulunmaktadır.





-Bir oyuncunun ofsaytta sayılması için rakibinin tamamen önünde olması kuralı, test edilecek.





-IFAB, FIFA müsabakalarında maç görevlileri tarafından takılan vücut kameralarını test etme taahhüdünü destekledi. FIFA, yaklaşan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda canlı maç aktarımının bir parçası olarak vücut kameralarını uygulama niyetini doğruladı.





IFAB'IN YENİ KURALLARI NE ZAMAN UYGULANMAYA BAŞLANACAK?

4 Haziran 2025'te başlayacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda IFAB'ın aldığı yeni kurallar yürürlüğe girecek.



















