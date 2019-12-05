PREMİER LİG

İngiliz devinin gözü Merih'te

İngiliz basınında, Arsenal’ın milli futbolcumuz Merih Demiral için Bellerin'i gözden çıkardığı ifade edildi.

Haber Merkezi İHA
Milli Takım'daki performasnıyla büyük beğeni toplayan Merih Demiral, Juventus'ta ise forma şansı bulamıyor.

Milli Takım'daki performasnıyla büyük beğeni toplayan Merih Demiral, Juventus'ta ise forma şansı bulamıyor.

Fotoğraf: Burak Akbulut / AA

İngiltere Premier Lig'de son 6 haftada galibiyet alamamasıyla birlikte İspanyol teknik adam Emery ile yollarını ayıran Arsenal'de gözler devre arası transferlerine çevrildi. İngiliz basınında Ada ekibinin, İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Merih Demiral'a kanca attığı yazıldı.

Londra temsilcisinin Merih Demiral için 24 yaşındaki İspanyol futbolcusu Bellerin'i gözden çıkardığı belirtilirken, Arsenal yönetiminin de İtalyan ekibine Bellerin-Merih takası teklif edeceği aktarıldı.

Sağ bekte görev yapan 24 yaşındaki Bellerin'in güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.
Sağ bekte görev yapan 24 yaşındaki Bellerin'in güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde A Milli Takım'da gösterdiği etkili performans ile isminden sık sık söz ettiren Merih'in Avrupa Şampiyonası öncesinde bu değişime sıcak baktığı ifade edildi.


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