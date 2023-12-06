İrfan Can Kahveci damga vuruyor

Fenerbahçe'de orta sahanın sağında görev alan İrfan Can Kahveci bu sezon başarılı performansıyla öne çıkan oyunculardan biri oldu. Geçen sezon ve bu sezon başında taraftarların protestosuna maruz kalan milli futbolcu yaşadığı zorlu süreçte pes etmedi ve çalışmaya devam ederek takımın vazgeçilmezi oldu.





Bu sezon lig ve Avrupa'da toplam 10 gol ve 5 asistle yıldızlaşan İrfan Çan'ın performansının yükselmesinde teknik direktör İsmail Kartal ve takım arkadaşları Dusan Tadic ile Edin Dzeko önemli rol oynadı.





Kartal'ın payı büyük

Oyuncusuna güvenmekten vazgeçmeyen ve özgüven aşılayan İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci ile yaptığı görüşmede hata yapmaktan çekinmemesi, kendisine güvenmesi ve inanması gerektiğini söyledi, etkili şutları olduğunu, saha dışında şut çekmesini istedi, başarılı futbolcuya özgüven aşıladı.





Düzenli aile hayatı da İrfan Can Kahveci'nin performansının artmasında başka bir etken oldu. Artık daha fazla koşan, ikili mücadeleden kaçınmayan bir İrfan Can Kahveci var sahada.





Antrenmanlarda takımdan ayrı da çalışmalar yapan milli oyuncu, takım savunmasına katkısıyla da öne çıktı.























