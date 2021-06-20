İspanyol devinin gözü Szalai'de

Fenerbahçe’de sergilediği performansla büyük beğeni toplayan ve Macaristan Milli Takımı ile EURO 2020’de de boy gösteren Attila Szalai’ye dev bir takımın talip olduğu öne sürüldü.

Portekiz, Macar ve İspanyol basınında yer alan haberlere göre Atletico Madrid, Szalai’yi kadroya katmanın hesaplarını yapıyor.

Portekiz’in Correiro da Manha gazetesi İspanyol ekibinin Szalai için EURO 2020’deki Macaristan maçlarına gözlemci gönderdiğini belirtti. Macaristan’ın Blikk gazetesi ise Diego Simeone’nin takımının genç oyuncuyla yakından ilgilendiğini ve turnuvanın ardından Fenerbahçe’ye resmi tekliflerini sunabileceklerini öne sürdü. Blikk’te yer alan habere göre Fenerbahçe, Sevilla ve Leicester City’nin de transfer etmek için Szalai için turnuva öncesinde kapıyı 25 milyon eurodan açarken, başarılı oyuncunun fiyatını katlayabileceği düşüncesiyle teklifleri değerlendirmeyi EURO 2020 sonrasına bıraktı.

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23 yaşındaki Szalai Fenerbahçe’de 21 maça çıktı. Kuzey Kıbrıs Rum Kesimi’nin Apollon Limassol takımından 2 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe’ye transfer edilen Szalai sol ayaklı olmasının da etkisiyle üçlü oynayan Macaristan Milli Takımı’nda sol stoper olarak görev yapıyor.