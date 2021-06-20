Spor İspanyol devinin gözü Szalaide
TRANSFER

İspanyol devinin gözü Szalai'de

La Liga ekibi Atletico Madrid'in Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'yi EURO 2020'de takip ettiği ve turnuva sonunda sarı-lacivertlilere teklifte bulunacağı bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İspanyol devinin gözü Szalaide
Attila Szalai milli takım formasıyla 15 maça çıktı.

Fenerbahçe’de sergilediği performansla büyük beğeni toplayan ve Macaristan Milli Takımı ile EURO 2020’de de boy gösteren Attila Szalai’ye dev bir takımın talip olduğu öne sürüldü.

Portekiz, Macar ve İspanyol basınında yer alan haberlere göre Atletico Madrid, Szalai’yi kadroya katmanın hesaplarını yapıyor.

Portekiz’in Correiro da Manha gazetesi İspanyol ekibinin Szalai için EURO 2020’deki Macaristan maçlarına gözlemci gönderdiğini belirtti. Macaristan’ın Blikk gazetesi ise Diego Simeone’nin takımının genç oyuncuyla yakından ilgilendiğini ve turnuvanın ardından Fenerbahçe’ye resmi tekliflerini sunabileceklerini öne sürdü. Blikk’te yer alan habere göre Fenerbahçe, Sevilla ve Leicester City’nin de transfer etmek için Szalai için turnuva öncesinde kapıyı 25 milyon eurodan açarken, başarılı oyuncunun fiyatını katlayabileceği düşüncesiyle teklifleri değerlendirmeyi EURO 2020 sonrasına bıraktı.

  • 23 yaşındaki Szalai Fenerbahçe’de 21 maça çıktı. Kuzey Kıbrıs Rum Kesimi’nin Apollon Limassol takımından 2 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe’ye transfer edilen Szalai sol ayaklı olmasının da etkisiyle üçlü oynayan Macaristan Milli Takımı’nda sol stoper olarak görev yapıyor.

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