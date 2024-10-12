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Joel Matip futbola veda etti

Joel Matip futbola veda etti

15:2112/10/2024, Cumartesi
G: 12/10/2024, Cumartesi
IHA
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Joel Matip
Joel Matip

Liverpool’da birçok başarıya imza atan Kamerunlu stoper Joel Matip, 33 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’da sezonu tamamlayan ve yeni sezon öncesi takımdan ayrılan Joel Matip, profesyonel futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.


Almanya’da SC Weitmar, Bochum ve Schalke altyapılarının ardından 2009 yılında A Takıma yükselen Matip, 7 sezonluk Schalke macerasının ardından 2016 yaz transfer döneminde Liverpool’a imza attı. O dönemde Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp’un Liverpool’u çalıştırması tercihinde önemli pay sahibi olurken, kırmızı forma altında birçok başarı yakaladı.


Kamerunlu futbolcu İngiliz ekibinin formasını 201 kez terletti ve 11 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Matip, 8 sezon geçirdiği kulübünde 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 Premier Lig, 1 UEFA Süper Kupa, 2 İngiltere Lig Kupası, 1 İngiltere Kupası (FA Cup) ve 1 kez de İngiltere Süper Kupa (Community Shield) şampiyonlukları yaşadı.


33 yaşındaki futbolcu Kamerun Milli Takımı formasını 27 kez giydi.

#Joel Matip
#Liverpool
#İngiltere Premier Lig

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