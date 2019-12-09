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Jose Mourinho Merih'in peşinde

İngiliz basını, Tottenham Teknik Direktörü Mourinho'nun milli futbolcu Merih Demiral'ın transfer edilmesini istediğini yazdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mourinho, Tottenham'ın başında çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Mourinho, Tottenham'ın başında çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Fotoğraf: PAUL CHILDS / Reuters

Jose Mourinho’nun Tottenham’daki ilk transferi Merih Demiral olabilir. İngiliz basınından The Sun’da yer alan habere göre; Juventus’ta yeterince şans bulamayan ve birçok Avrupa devini peşine takan milli futbolcumuz için son olarak Tottenham talip oldu.

Haberde; Manchester United ve Arsenal gibi önemli kulüplerin de markajında olan Merih Demiral’ın, Jose Mourinho’nun Tottenham’daki ilk transferi olabileceği öne sürüldü.

  • Sezon başında 18 milyon Euro karşılığında Sassuolo’dan Juventus’a transfer olan 21 yaşındaki milli stoper, siyah-beyazlı formayı şu ana kadar yalnızca bir maçta sırtına geçirdi.

A Milli Takım'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Merih Demiral, Juventus'ta ise forma şansı bulamıyor.
A Milli Takım'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Merih Demiral, Juventus'ta ise forma şansı bulamıyor.

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