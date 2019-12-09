Jose Mourinho Merih'in peşinde

Jose Mourinho’nun Tottenham’daki ilk transferi Merih Demiral olabilir. İngiliz basınından The Sun’da yer alan habere göre; Juventus’ta yeterince şans bulamayan ve birçok Avrupa devini peşine takan milli futbolcumuz için son olarak Tottenham talip oldu.
Haberde; Manchester United ve Arsenal gibi önemli kulüplerin de markajında olan Merih Demiral’ın, Jose Mourinho’nun Tottenham’daki ilk transferi olabileceği öne sürüldü.
- Sezon başında 18 milyon Euro karşılığında Sassuolo’dan Juventus’a transfer olan 21 yaşındaki milli stoper, siyah-beyazlı formayı şu ana kadar yalnızca bir maçta sırtına geçirdi.
Yorum