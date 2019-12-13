PREMİER LİG

Jürgen Klopp imzayı attı

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp'un sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatıldı.

Haber Merkezi İHA
Klopp, Liverpool'un başında Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

Klopp, Liverpool'un başında Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

Fotoğraf: JOHN SIBLEY / Reuters

Geçtiğimiz sezon Liverpool ile Premier Ligi ikinci sırada tamamlayan, Şampiyonlar Ligi'nde ise şampiyonluğa ulaşan Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp'un sözleşmesi uzatıldı. 2019-2020 sezonunda geride 16 haftada 15 galibiyet, 1 beraberlik alarak en takın rakibinin 8 puan önünde 46 puanla liderlik koltuğunda oturan Kırmızılar, deneyimli çalıştırıcı ile 2024 yılına kadar nikah tazeledi.

"Ayrılmayı hiç düşünmedim"


Yeni mukaveleye imza attıktan sonra açıklamalarda bulunan 52 yaşındaki teknik adam, "Kulübün gelişimini ve devam eden işbirliğini gördüğümde katkımın daha da artabileceğini düşünüyorum. İnsanlar sahadaki başarımızın gelişmesini tek bir ölçü olarak düşünüyor ama tek ölçü bu değil. Kulüp her yönüyle başarılı. Ayrılmayı hiç düşünmedim. Eğer başarılı olmasaydım tekrar imzalamayacaktım" dedi.

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