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Juventus Mesut Özil'i istiyor

Juventus'un, Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Türk asıllı Alman futbolcu Meut Özil'i listesine aldığı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
29 yaşındaki Mesut Özil 4 sezon Real Madrid'de forma giydi.

29 yaşındaki Mesut Özil 4 sezon Real Madrid'de forma giydi.

Fotoğraf: Reuters

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'i bir Avrupa devi daha listesine aldı.

Corriere dello Sport'un haberine göre Arsenal ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut Özil, bir başka İngiliz ekibi Manchester United ile görüşüyor.

  • Haberin detayında Mesut Özil'in, 'Kırmızı Şeytanlar'la anlaşma sağlayamaması halinde teknik direktör Massimiliano Allegri'nin Türk asıllı Alman futbolcuya hayranlık duyduğu ve bu nedenle Juventus'un da devreye gireceği bildirildi.

Mesut Özil bu sezon Arsenal forması ile çıktığı 18 lig maçında 4 gol atarken 5 de asist yaptı.

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