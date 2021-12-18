Kerem Aktürkoğlu performansıyla devlerin listesinde

Kerem bu sezon Galatasaray formasıyla 28 maça çıktı ve 6 gol 5 asistlik performans sergiledi.

İspanya basını Kerem Aktürkoğlu için flaş bir iddia ortaya attı. El Nacional'in habarine göre Barcelona'nın teknik direktörü Xavi Hernandez Galatasaray'ın genç yıldızını radarına aldı. Haberde Kerem'in patlayıcı gücü ve hızının Xavi'nin dikkatini çektiği yer aldı. Ayrıca bir diğer İspanyol devi Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone'nin de Kerem'i gözüne kestirdiği ifade edildi. Luis Suarez, Griezmann ve Felix'ten yeterli katkıyı alamayan Simeone Kerem'i takımına katmak istiyor.

Atletico'ya yakın

El Nacional, Kerem Aktürkoğlu'nun 14 milyon bonservis ücreti olduğunu belirterek Barcelona Başkanı Laporta'un Kerem'in menajerlik şirketiyle iletişime geçtiğini ekledi. Ancak milli futbolcunun Arda Turan'ın etkisiyle Atletico Madrid ile imzaya daha yakın olduğunu yazdı.

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Barcelona ve Atletico Madrid'in yanı sıra Everton, Southhampton ve Bayer Leverkusen de Kerem Aktürkoğlu ile ilgileniyor.

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray formasıyla 28 maça çıktı ve 6 gol 5 asistlik bir performans sergiledi.

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