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Spor Kerem Aktürkoğluna dev talip
TRANSFER

Kerem Aktürkoğlu'na dev talip

Sevilla'nın Galatasaray forması giyen Kerem Akürkoğlu'nu takip ettiği ve genç oyuncunun transferi için girişimlerde bulunacağı bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Kerem Aktürkoğluna dev talip
Kerem'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro.

Galatasaray, Süper Lig’in 37. haftasında şampiyonluk umudunu devam ettirebilmek için Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına çıkacak. Sarı-kırmızılı ekipte hedef, bu maçı kayıpsız geçip şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın puan kaybını beklemek olacak. Bu maç için dün Antalya’ya giden ve orada kampa giren Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, bütün planını kazanmak üzerine yapıyor.

Gol umudu Kerem Aktürkoğlu

Trabzonspor maçında üretkenlik anlamında sıkıntı yaşayan Galatasaray’da Terim’in en önemli kozu, genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu olacak.

Radamel Falcao’nun sakatlığı, Mostafa Mohamed’in de koronavirüs süreci nedeniyle Göztepe maçında ileri uçta görev alan genç oyuncu yaptığı hat-trick ile gündeme oturmuş, taraflı-tarafsız bütün futbolseverlerin takdirini kazanmıştı. Trabzonspor maçında istenilen veremese de Kerem Aktürkoğlu, Antalya deplasmanında Galatasaray’ın en büyük kozu olacak.

Kerem’in bu sezon gol attığı 4 maçta 3 galibiyet 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, antrenmanlarda genç oyuncu ile yakından ilgileniyor.

Mbaye Diagne’nin kiralık gitmesi ve Younes Belhanda’nın sözleşmesinin feshedilmesiyle birlikte Kerem Aktürkoğlu, attığı 6 golle şu anda takımda yer alan oyuncular arasında en golcü 3 futbolcudan biri durumunda. Genç oyuncu, 2 gol daha atması durumunda 8 gole ulaşacak ve Falcao ile sayıyı eşitleyecek.

Yetenek avcısı gözünü Kerem'e dikti

Öte yandan genç oyuncu sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da adından sıkça söz ettirmeye başladı. Futbol dünyasında “Yetenek avcısı” olarak tanınan Sevilla Sportif Direktörü Monchi’nin genç oyuncuyu uzun süredir takip ettiği ve bu oyuncuyla ilgili girişimlerde bulunacağı öğrenildi.

Genç oyuncunun, Galatasaray ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Monchi transfer sihirbazı olarak lanse ediliyor.
Monchi transfer sihirbazı olarak lanse ediliyor.

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