Kerem Aktürkoğlu'nun acı günü

Sarı-kırmızılı takımın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük ile oynanan maçın sona ermesiyle acı bir haber aldı.
Mücadelenin 35. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen Kerem, yerini Emre Kılınç'a bıraktı. Genç oyuncu maçın son düdüğünün ardından ise babaannesinin vefat ettiğini öğrendi.
Galibiyet sevincini yaşayamayan Kerem Aktürkoğlu'na takım arkadaşları destek oldu.
Vefat haberini, Kerem Aktürkoğlu'nun yetiştiği kulüp olan Hisareynspor duyurdu.
Vefat...
Kerem Aktürkoğlu'nun Babaannesi vefat etmiştir. Cenazesi yarın(pazar) öğle namazına müteakip Gölcük Tevfik Hoca Caminden kaldırılacaktır. Aktürkoğlu ailesine sabır, merhumeye Allahtan Rahmet dileriz...@keremakturkoglu pic.twitter.com/nkieOgkSeg
Vefat...