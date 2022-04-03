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Kerem Aktürkoğlu'nun acı günü

Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun babaannesi hayatını kaybetti. Milli futbolcu vefat haberini Karagümrük maçının sonunda aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kerem Aktürkoğlunun acı günü
Kerem Aktürkoğlu yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edememişti.

Sarı-kırmızılı takımın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük ile oynanan maçın sona ermesiyle acı bir haber aldı.

Mücadelenin 35. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen Kerem, yerini Emre Kılınç'a bıraktı. Genç oyuncu maçın son düdüğünün ardından ise babaannesinin vefat ettiğini öğrendi.

Galibiyet sevincini yaşayamayan Kerem Aktürkoğlu'na takım arkadaşları destek oldu.

Vefat haberini, Kerem Aktürkoğlu'nun yetiştiği kulüp olan Hisareynspor duyurdu.


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