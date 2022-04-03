Kerem Aktürkoğlu'nun acı günü

Nijerya'da taraftalar sahada futbolcuları kovaladı

2006, 2010 ve 2014 Dünya Kupası'nda boy gösteren Gana, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Nijerya ile 1-1 berabere kalarak Dünya Kupası biletini aldı. Mücadelenin ardından 16 yıl sonra turnuvaya katılım hakkı elde edemeyen Nijerya'da, taraftarlar sahayı bastı ve futbolcuları kovaladı.