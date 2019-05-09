BUNDESLİGA

Kerem Demirbay Leverkusen'de

Bayer Leverkusen, Hoffenheim'da forma giyen Kerem Demirbay'ı rekor ücretle kadrosuna kattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kerem Demirbay yeni takımının formasıyla poz verdi.

Kerem Demirbay yeni takımının formasıyla poz verdi.

Bayer Leverkusen Kulübü'nden yapılan açıklamada Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Kerem Demirbay ile 2024 yılına kadar sözleşme yapıldığı ifade edildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre Leverkusen, Kerem'in 28 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek transfer etti.

25 yaşındaki futbolcu, Bayer Leverkusen'in bonservisine en çok para ödediği futbolcu olarak tarihe geçti


  • Merkez orta saha ve 10 numara bölgelerinde görev yapabilen Kerem Demirbay, bu sezon Hoffenheim formasıyla çıktığı 30 maçta 4 gol atarken 10 da asist yaptı. Kere, milli takım tercihini Almanya'dan yana kullanmıştı.


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