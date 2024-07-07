Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı 2024 kim oldu?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı 2024 kim oldu?

Mustafa Taş’ı yenen Yusuf Can Zeybek, geçen yılın ardından üst üste ikinci kez altın kemerin sahibi oldu.

🏅KIRKPINAR BAŞPEHLİVANI YUSUF CAN ZEYBEK! 🤼‍♂️ 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Mustafa Taş’ı yenen Yusuf Can Zeybek, geçen yılın ardından üst üste ikinci kez altın kemerin sahibi oldu. 💪 🥇 2023 🥇 2024 pic.twitter.com/WX605WP30z

663. Kırkpınar Güreşleri başpehlivan ödülü ne kadar?

663. Kırkpınar Güreşleri başpehlivan ödülü ne kadar?

Bu sene başpehlivan seçilene 550 bin TL ödül verilirken ikincisine 275 bin TL, başpehlivan üçüncüsü olacak 2 güreşçiye de 140'ar bin TL para ödülü takdim edilecek.