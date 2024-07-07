663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık final müsabakasında Yusuf Can Zeybek ile Mustafa Taş karşı karşıya geldi.
Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı 2024 kim oldu?
Sarayiçi Er Meydanı'nda final öncesi gerçekleştirilen yarı final karşılaşmalarında Serhat Gökmen'i yenen 2022 başpehlivanı Mustafa Taş ile Hüseyin Gümüşalan'ı yenen 2023 yılı başpehlivanı Yusuf Can Zeybek karşılaştı.
Mustafa Taş’ı yenen Yusuf Can Zeybek, geçen yılın ardından üst üste ikinci kez altın kemerin sahibi oldu.
Yusuf Can Zeybek'in şampiyonluğa ulaştığı an:
663. Kırkpınar Güreşleri başpehlivan ödülü ne kadar?
Bu sene başpehlivan seçilene 550 bin TL ödül verilirken ikincisine 275 bin TL, başpehlivan üçüncüsü olacak 2 güreşçiye de 140'ar bin TL para ödülü takdim edilecek.