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Spor

Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı 2024 kim oldu?

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, Mustafa Taş'ı mağlup eden Yusuf Can Zeybek kazandı. Zeybek, üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

20:09 - 7/07/2024 Pazar
Güncelleme: 20:24 - 7/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
Başpehlivan Yusuf Can Zeybek
Başpehlivan Yusuf Can Zeybek

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık final müsabakasında Yusuf Can Zeybek ile Mustafa Taş karşı karşıya geldi.


Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı 2024 kim oldu?

Sarayiçi Er Meydanı'nda final öncesi gerçekleştirilen yarı final karşılaşmalarında Serhat Gökmen'i yenen 2022 başpehlivanı Mustafa Taş ile Hüseyin Gümüşalan'ı yenen 2023 yılı başpehlivanı Yusuf Can Zeybek karşılaştı.


Mustafa Taş’ı yenen Yusuf Can Zeybek, geçen yılın ardından üst üste ikinci kez altın kemerin sahibi oldu.


Yusuf Can Zeybek'in şampiyonluğa ulaştığı an:


Yusuf Can Zeybek'in sevinci.

663. Kırkpınar Güreşleri başpehlivan ödülü ne kadar?

Bu sene başpehlivan seçilene 550 bin TL ödül verilirken ikincisine 275 bin TL, başpehlivan üçüncüsü olacak 2 güreşçiye de 140'ar bin TL para ödülü takdim edilecek.




#Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
#Yusuf Can Zeybek
#Mustafa Taş
38 dakika önce
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