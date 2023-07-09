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Spor

Kırkpınar'da 2,5 saatlik güreş

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde havanın kararmasıyla ışıklar yakılarak 2,5 saat süren nefes kesen güreş izleyenleri hayran bıraktı.

10:20 . 9/07/2023 Pazar
IHA
İki güreşçi yenişemeyince kazanan puanlamayla belirlendi.

İki güreşçi yenişemeyince kazanan puanlamayla belirlendi.

Kırkpınar’da başaltı pehlivanlarından Yıldıray Pala ve Bekir Eryücel’in karşılaşması 2,5 saat sürdü.


Nefes kesen anların yaşandığı güreşe havanın kararmasıyla ışıklar yakılarak devam edildi. Güreşin gece de devam ettiğini gören izleyiciler, bu anlara yakından tanıklık etti.


Pehlivanlar Yıldıray Pala ve Bekir Eryücel normal sürede yenişemeyince puanlamaya geçildi. 2,5 saat süren karşılaşmada Bekir Eryücel galip gelerek çeyrek finale yükselen isim oldu.






#Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
#Yıldıray Pala
#Bekir Eryücel
2 saat önce
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