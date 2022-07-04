Kırkpınar’da başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu

Edirne’de 1 Temmuz Cuma günü küçük boy kategorilerindeki pehlivanların güreşleriyle başlayan ve 3 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli boy kategorilerindeki 2 bin 475 pehlivanın kıran kırana gerçekleştirdiği müsabakalarda son gün heyecanı yaşandı.

Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu

Bugün çeyrek finalde ardından da yarı finalde rakiplerini yenen başpehlivan kategorisinde güreşen Mustafa Taş ve Cengizhan Şimşek başpehlivanlık final müsabakasında güreşti. Heyecanın doruğa ulaştığı müsabakada rakibini yenen Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu. 26 yaşındaki güreşçi, ilk defa Altın kemeri kazandı.

"Allah'ım bana bu altın kemeri takmayı nasip etti"

Cengizhan Şimşek, galibiyet sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, altın kemeri kazandığı için çok mutlu olduğunu ifade etti. Büyük gurur yaşadığını belirten Şimşek, "Allah'ım bana bu altın kemeri takmayı nasip etti. Buradan beni izleyen bütün Antalyalı hemşerilerime selamlarımı iletiyorum. Annem, babam, bütün akrabalarıma selamlarımı iletiyorum. Allah sizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

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